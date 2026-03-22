Qué requisitos debo cumplir para acceder a una casa del IPV y pagar menos de 300 mil pesos de cuota

El IPV se convirtió en la principal alternativa a la hora de consultar por créditos hipotecarios una vez que son rechazados desde el banco. La oferta gubernamental se ha destacado por la practicidad, la facilidad del acceso y las cuotas económicas.
Actualmente existe solo un programa del IPV para acceder, y su gran distintivo es que la cuota es de tan solo 300 mil pesos. Los requisitos para acceder a una casa con estos créditos hipotecarios son mínimos pero son claros y excluyentes.
Cómo funciona el plan del IPV "Construyo Mi Casa"
El plan del IPV es Construyo Mi Casa. Este consiste en la otorgación de un crédito para que las familias o personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda.
Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.
Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:
- 55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)
- 69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)
- 80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)
- 100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)
- 120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)
- 140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)
Hay que tener en cuenta que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.
Cómo inscribirse al IPV
Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:
- Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67
- Aplicable a vivienda única.
- Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble
- El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
- No poseer inmuebles a su nombre.
Las personas que cumplan con los requisitos pueden iniciar el trámite de inscripción a través del sitio web oficial del Instituto Provincial de la Vivienda, donde se detallan las condiciones del programa y la documentación necesaria para solicitar el crédito.
Los requisitos que sí o sí debes cumplir para acceder a una casa del IPV
En el camino hacia la casa propia del IPV el ahorro previo es el gran requisito a superar, pero hay varios más que se deben cumplir. El interesado en este plan del IPV debe demostrar una fuerte capacidad de previsión: el terreno es la clave de todo. Ya sea contando con un lote propio desde el inicio o adquiriéndolo durante los 36 meses que dura la etapa de ahorro, la regla es sin tierra, no hay proyecto.
Para que el sueño de la construcción avance, el lote del IPV debe estar listo para la obra inmediata. En otras palabras se exige que obligatoriamente tenga los servicios de agua potable y energía eléctrica en la puerta. Si el terreno no está urbanizado, la solicitud será rechazada de inmediato.
Además de la infraestructura, existe una condición excluyente del IPV que tiene que ver con el objetivo del programa: el titular del plan no puede ser dueño de otros inmuebles.