Qué requisitos debo cumplir para acceder a una casa del IPV y pagar menos de 300 mil pesos de cuota

Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.

Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:

55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)

69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

casa propia, viviendas, ipv (2)

Hay que tener en cuenta que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.

Cómo inscribirse al IPV

Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67

Aplicable a vivienda única.

Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble

del otorga el 85% del inmueble El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

Las personas que cumplan con los requisitos pueden iniciar el trámite de inscripción a través del sitio web oficial del Instituto Provincial de la Vivienda, donde se detallan las condiciones del programa y la documentación necesaria para solicitar el crédito.

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Los requisitos que sí o sí debes cumplir para acceder a una casa del IPV

En el camino hacia la casa propia del IPV el ahorro previo es el gran requisito a superar, pero hay varios más que se deben cumplir. El interesado en este plan del IPV debe demostrar una fuerte capacidad de previsión: el terreno es la clave de todo. Ya sea contando con un lote propio desde el inicio o adquiriéndolo durante los 36 meses que dura la etapa de ahorro, la regla es sin tierra, no hay proyecto.

Para que el sueño de la construcción avance, el lote del IPV debe estar listo para la obra inmediata. En otras palabras se exige que obligatoriamente tenga los servicios de agua potable y energía eléctrica en la puerta. Si el terreno no está urbanizado, la solicitud será rechazada de inmediato.

Además de la infraestructura, existe una condición excluyente del IPV que tiene que ver con el objetivo del programa: el titular del plan no puede ser dueño de otros inmuebles.