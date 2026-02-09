El gobernador de Salta denunció "amenazas y aprietes" del kirchnerismo para frenar la reforma laboral

diego santilli y gustavo saenz Diego Santilli y Gustavo Sáenz. Foto: X de Gustavo Sáenz

Internas y presiones en el peronismo

La denuncia de Sáenz no solo apunta al kirchnerismo duro, sino que también expone la fractura interna del peronismo. El medio Nuevo Diario de Salta destacó que el gobernador hizo hincapié en las "presiones dentro del peronismo", donde se estaría intentando imponer una disciplina de bloque a través del miedo al aislamiento político.

"Están amenazando a la gente con que no van a poder volver a sus provincias o que van a ser considerados traidores", habrían sido algunas de las advertencias que circulan en el Senado, según los testimonios recogidos por el entorno del gobernador.

El respaldo a la reforma laboral

Pese a las denuncias, Gustavo Sáenz ratificó su postura a favor de la modernización laboral, argumentando que es una herramienta indispensable para que las economías regionales puedan contratar de manera formal.

El gobernador sostuvo que los senadores deben responder a los intereses de sus provincias y no a "mandatos de una oficina en Buenos Aires".

Para el mandatario, frenar la ley por cuestiones ideológicas o presiones partidarias es "condenar a los argentinos a la informalidad".

La denuncia de Sáenz llega en un momento de "poroteo" extremo, donde cada voto es vital. El oficialismo confía en que estas declaraciones ayuden a exponer las tácticas de la oposición y blinden a los senadores aliados que ya manifestaron su intención de acompañar el proyecto.