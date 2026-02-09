A pocas horas de que el Senado debata la reforma laboral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, rompió el silencio con una grave denuncia que sacude el tablero político. Según el mandatario salteño, sectores vinculados al kirchnerismo están ejerciendo presiones indebidas y amenazas directas contra legisladores nacionales para evitar que el proyecto obtenga la media sanción.
El gobernador de Salta denunció "amenazas y aprietes" del kirchnerismo para frenar la reforma laboral
Gustavo Sáenz aseguró que sectores de Unión por la Patria presionan a senadores nacionales para evitar que acompañen la reforma laboral
El "apriete" como herramienta política
Sáenz fue contundente al describir el clima que se vive en los pasillos del Congreso. De acuerdo con lo reportado por Noticias Argentinas, el gobernador denunció que existen "amenazas a senadores" por parte de la conducción de Unión por la Patria, advirtiéndoles sobre las consecuencias políticas de acompañar la iniciativa del Ejecutivo de reforma laboral.
El mandatario señaló que estas maniobras buscan quebrar la voluntad de los representantes de las provincias. Según consigna el portal Qué Pasa Salta, Gustavo Sáenz calificó este accionar como una práctica propia de una política que "se niega a aceptar que la sociedad pidió un cambio", y subrayó que estas presiones afectan especialmente a aquellos legisladores que tienen responsabilidad de gestión en sus distritos.
Internas y presiones en el peronismo
La denuncia de Sáenz no solo apunta al kirchnerismo duro, sino que también expone la fractura interna del peronismo. El medio Nuevo Diario de Salta destacó que el gobernador hizo hincapié en las "presiones dentro del peronismo", donde se estaría intentando imponer una disciplina de bloque a través del miedo al aislamiento político.
"Están amenazando a la gente con que no van a poder volver a sus provincias o que van a ser considerados traidores", habrían sido algunas de las advertencias que circulan en el Senado, según los testimonios recogidos por el entorno del gobernador.
El respaldo a la reforma laboral
Pese a las denuncias, Gustavo Sáenz ratificó su postura a favor de la modernización laboral, argumentando que es una herramienta indispensable para que las economías regionales puedan contratar de manera formal.
El gobernador sostuvo que los senadores deben responder a los intereses de sus provincias y no a "mandatos de una oficina en Buenos Aires".
Para el mandatario, frenar la ley por cuestiones ideológicas o presiones partidarias es "condenar a los argentinos a la informalidad".
La denuncia de Sáenz llega en un momento de "poroteo" extremo, donde cada voto es vital. El oficialismo confía en que estas declaraciones ayuden a exponer las tácticas de la oposición y blinden a los senadores aliados que ya manifestaron su intención de acompañar el proyecto.