El Gobierno acelera la reforma laboral y afirma tener los votos en el Senado

santilli Diego Santilli apuesta a que el proyecto del Ejecutivo para la reforma laboral no sufra modificaciones antes de su tratamiento en el Congreso.

"Argentina no puede esperar más para generar trabajo formal", sentenció Diego Santilli. Según su visión, el esquema actual ha fracasado al no incentivar la contratación en el sector privado, y calificó a la nueva ley como una herramienta "superadora" que bajará impuestos y eliminará la incertidumbre jurídica que hoy frena a las PyMEs. El ministro también destacó el rol de Patricia Bullrich en el Senado, quien lidera las gestiones para asegurar que el texto no sufra modificaciones que alteren su esencia intransigente.

Cordero: "No se quita ningún derecho esencial"

En sintonía, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, salió a cruzar las críticas de la oposición y de los sectores gremiales que denuncian una precarización del empleo. Para el funcionario, el espíritu de la norma es exactamente el opuesto: "Buscamos devolverle los derechos esenciales al trabajador", afirmó en declaraciones recientes.

Cordero explicó que la "modernización" apunta a eliminar los costos indirectos y las distorsiones que se generaron con el tiempo, como el sistema de indemnizaciones, al que calificó de "devastado".

julio-cordero-secretario-de-trabajo El subsecretario de Trabajo, Julio Cordero.

Foco en el empleo joven: El secretario destacó que la reforma permite mayor libertad para coordinar beneficios como las vacaciones, adaptándose a las nuevas costumbres de las nuevas generaciones.

Seguridad jurídica: El argumento central de Trabajo es que, al disminuir los riesgos de litigiosidad, las empresas volverán a contratar, transformando "el miedo en inversión".

El escenario legislativo para la reforma laboral

A pesar del optimismo oficial, la tensión no cede. La CGT y los bloques opositores ya preparan el terreno judicial en caso de que la ley sea aprobada, argumentando que el proyecto vulnera garantías constitucionales. Sin embargo, desde la Casa Rosada la orden es clara: avanzar sin cambios.

Con el "poroteo" a favor y una narrativa centrada en la creación de empleo registrado, el Gobierno apuesta a que el miércoles sea una jornada histórica que marque un antes y un después en el sistema productivo argentino.