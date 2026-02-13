Inicio Sociedad manchas
Truco de limpieza

Paso a paso: cómo quitar las manchas de vino usando vinagre blanco

El vinagre es un ingrediente popular y poderoso que puede remover distintos tipos de manchas en minutos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco con vinagre para eliminar las manchas de vino. 

Un truco con vinagre para eliminar las manchas de vino. 

Existen muchas manchas comunes, del día a día o cotidianas, que parecen imposibles de limpiar. Por suerte, el vinagre puede eliminar algunas de ellas o evitar que dejen marcas permanentes. Hoy te cuento cómo usar vinagre para eliminar las manchas de vino de los tejidos.

vino y vinagre
Las manchas de vino se tienen que limpiar apenas suceden.&nbsp;

Las manchas de vino se tienen que limpiar apenas suceden.

Cómo limpiar manchas de vino usando un poco de vinagre

Las manchas de vino, si no se limpian a tiempo, pueden dañar los tejidos de la ropa, los muebles o las alfombras de manera permanente. Las manchas de vino contienen taninos y pigmentos naturales que se agarran a las telas.

Para limpiar las manchas de vino, solo basta con un truco de vinagre y algunas recomendaciones. El ácido del vinagre neutraliza los pigmentos rojos del vino.

manchas de vino
Utiliza vinagre blanco de limpieza para remover completamente las manchas.&nbsp;

Utiliza vinagre blanco de limpieza para remover completamente las manchas.

  1. Si las manchas son frescas y nuevas, coloca un paño empapado en vinagre o una esponja por encima.
  2. Da pequeños toques con la esponja sin frotar para que las manchas no se agranden.
  3. Deja que el vinagre actúe por unos minutos y retira la mancha usando un paño embebido con agua. Si es un sillón, lo mejor es absorber la mancha con bicarbonato y luego limpiar con vinagre blanco.

¿Qué cosas de la casa nunca hay que limpiar con vinagre?

Nunca hay que olvidar que el vinagre es un ácido, un poco corrosivo y enemigo de varias superficies; por lo tanto, hay ciertos objetos de la casa que nunca deberíamos rociar con este producto.

Mezclar vinagre con productos muy abrasivos y concentrados puede ser peligroso, genera reacciones potentes y hasta puede afectar las vías respiratorias al producir gases fuertes.

vinagre
Nunca hay que combinar vinagre con lavandina, amoniaco o agua oxigenada.

Nunca hay que combinar vinagre con lavandina, amoniaco o agua oxigenada.

Lo recomendable es no limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado de las mesadas de este material, genera manchas y pérdida de brillo.

El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tiene que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para desinfectar pantallas sin percudirlas.

Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre. Para lavar ropa, lo mejor siempre es diluir el vinagre en agua.

Los metales delicados, las joyas y los cuchillos de acero no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo. Lo mismo ocurre con las sartenes de materiales antiadherentes.

Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica o en maderas tratadas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar