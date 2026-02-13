Paso a paso: cómo quitar las manchas de vino usando vinagre blanco

manchas de vino Utiliza vinagre blanco de limpieza para remover completamente las manchas.

Si las manchas son frescas y nuevas, coloca un paño empapado en vinagre o una esponja por encima. Da pequeños toques con la esponja sin frotar para que las manchas no se agranden. Deja que el vinagre actúe por unos minutos y retira la mancha usando un paño embebido con agua. Si es un sillón, lo mejor es absorber la mancha con bicarbonato y luego limpiar con vinagre blanco.

¿Qué cosas de la casa nunca hay que limpiar con vinagre?

Nunca hay que olvidar que el vinagre es un ácido, un poco corrosivo y enemigo de varias superficies; por lo tanto, hay ciertos objetos de la casa que nunca deberíamos rociar con este producto.

Mezclar vinagre con productos muy abrasivos y concentrados puede ser peligroso, genera reacciones potentes y hasta puede afectar las vías respiratorias al producir gases fuertes.

vinagre Nunca hay que combinar vinagre con lavandina, amoniaco o agua oxigenada.

Lo recomendable es no limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado de las mesadas de este material, genera manchas y pérdida de brillo.

El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tiene que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para desinfectar pantallas sin percudirlas.

Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre. Para lavar ropa, lo mejor siempre es diluir el vinagre en agua.

Los metales delicados, las joyas y los cuchillos de acero no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo. Lo mismo ocurre con las sartenes de materiales antiadherentes.

Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica o en maderas tratadas.