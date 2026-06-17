La Justicia ordenó nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio e ingresos de Manuel Adorni

francisco adorni El hermano. La Justicia también investiga el patrimonio de Francisco Adorni. Foto: X de Francisco Adorni

Las tres claves de la investigación

El expediente judicial se mueve sobre tres andariveles principales que complican la situación del ministro coordinador:

La ruta de los "bitcoins" y la herencia familiar: se investiga el expediente sucesorio de su padre, Jorge Adorni (fallecido en 2002). El funcionario justificó el inicio de sus inversiones en criptomonedas alegando haber encontrado una "cifra importante de dinero" en el inmueble de su progenitor. Sin embargo, los números bajo la lupa exponen contradicciones: en su declaración jurada de 2024 informó haber recibido $10,2 millones por esa herencia, pero al año siguiente elevó ese monto de forma llamativa a $73 millones. También se analizan sus tenencias en criptomonedas incorporadas entre 2021 y 2023.

Bienes no declarados y deudas: la fiscalía sigue de cerca la compra de propiedades que no habrían sido asentadas en los registros oficiales. Entre ellas, una casa en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, y un departamento en el barrio porteño de Caballito. A esto se suma el análisis de un pasivo financiero con deudas que ostentan un "valor relevante".

Vuelos y movimientos: se auditan todos los viajes al exterior realizados por el funcionario y su grupo familiar.

Resistencia en la Rosada y el "factor Mundial"

Pese al avance de la Justicia y a la creciente presión de los bloques aliados en el Congreso, en el entorno de Adorni descartan de plano una salida anticipada o un pedido de licencia. "Están tirando todo al asador, pero no hay nada. Hay que entender que el presidente banca, que esto va a pasar", confió una fuente de extrema confianza del ministro coordinador a la agencia Noticias Argentinas.

Por estas horas, Adorni se mantiene recluido en sus oficinas de la Casa Rosada alternando reuniones de gestión y el diseño del informe que brindará el próximo jueves 2 de julio en el Senado. Con esa presentación, el oficialismo -con armadores como el ministro del Interior, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich- busca desactivar la embestida de la oposición, que sumó el respaldo de sectores del PRO y la UCR para interpelarlo formalmente.

El impacto de la causa generó fisuras en Balcarce 50. Mientras algunos funcionarios se muestran optimistas, otros confiesan por lo bajo la enorme preocupación por el desgaste del tema, que ya lleva tres meses en la agenda pública y las redes sociales. La gravedad del caso es tal que, según admiten en los pasillos oficiales, el inicio del Mundial 2026 no logró eclipsar el escándalo. "La gente habla del partido y del 'pendrive' de Adorni", graficó con preocupación un legislador oficialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2067262500425326899&partner=&hide_thread=false A partir de hoy, los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite, digital y sin costo.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 17, 2026

En medio de una jornada cargada de versiones cruzadas sobre su continuidad, el Jefe de Gabinete buscó mostrar iniciativa publicando anuncios de gestión en sus redes sociales. En tanto, el presidente Javier Milei se ha mantenido sin actividad pública ni declaraciones sobre el tema, aunque ya está confirmado que el próximo sábado viajará a la ciudad de Rosario para un acto oficial y lo hará acompañado, en un fuerte gesto de respaldo político, por el propio Manuel Adorni.