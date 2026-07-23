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Thiago Almada se alejó y River quiere repatriar a Esequiel Barco

Esequiel Barco, actualmente en el Spartak de Moscú de Rusia, suena como posible refuerzo de River. En Núñez ya ganó tres títulos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Esequiel Barco podría ser el sexto refuerzo de River.

Esequiel Barco podría ser el sexto refuerzo de River.

River acelera en el mercado de pases. El elenco de Núñez apuntó todos sus cañones al regreso de Esequiel Barco. Ante las complicaciones para concretar la llegada de Thiago Almada, la dirigencia inició conversaciones con Spartak Moscú para repatriar al volante ofensivo, quien busca salir del fútbol ruso por cuestiones personales.

El mediocampista cuenta con la aprobación del entrenador Eduardo Coudet para sumarse como posible sexto refuerzo. Pese al interés previo de Independiente y un ofrecimiento a Boca, el Millonario avanza firme por el jugador, en una negociación que se vislumbra compleja por las altas pretensiones económicas del club europeo.

Esequiel Barco interesa en River.

Esequiel Barco interesa en River.

River y el posible regreso de Esequiel Barco

Luego de que se terminara de caer la posibilidad de cotratar a Thiago Almada, quien posiblemente continúe su carrera en el fútbol brasilero, surgió el nombre de Esequiel Barco. Ante este escenario, y la necesidad de sumar volantes creativos con ritmo, la Secretaría Técnica de River abrió gestiones formales por el futbolista de 27 años, un viejo conocido en la institución.

El deseo del propio jugador de regresar a Sudamérica es el principal factor para destrabar la operación. El ex Atlanta United se alejó del Millonario hace dos años a cambio de una cifra cercana a los 16 millones de euros.

Esequiel Barco atraviesa un momento especial marcado por cuestiones personales y familiares que lo impulsan a cambiar de aire, luego de un ciclo en el cual disputó 74 partidos. En ellos anotó 22 goles, aportó 18 asistencias y conquistó la Copa local.

En River cosech&oacute; 127 partidos oficiales, 17 goles, 19 asistencias y tres t&iacute;tulos.

En River cosechó 127 partidos oficiales, 17 goles, 19 asistencias y tres títulos.

Las negociaciones entre ambas instituciones ya están en marcha, aunque no resultarán sencillas desde lo económico. El conjunto ruso exige entre cuatro y cinco 5 millones de dólares por el 50% de su pase.

De concretarse Barco tendría su segundo ciclo en el Millonario, donde ya registra 127 partidos oficiales, 17 goles, 19 asistencias y tres títulos de la mano de Martín Demichelis (Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2023). Sería el sexto refuerzo, tras los arribos de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González.

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