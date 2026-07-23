Thiago Almada se alejó y River quiere repatriar a Esequiel Barco

El deseo del propio jugador de regresar a Sudamérica es el principal factor para destrabar la operación. El ex Atlanta United se alejó del Millonario hace dos años a cambio de una cifra cercana a los 16 millones de euros.

Esequiel Barco atraviesa un momento especial marcado por cuestiones personales y familiares que lo impulsan a cambiar de aire, luego de un ciclo en el cual disputó 74 partidos. En ellos anotó 22 goles, aportó 18 asistencias y conquistó la Copa local.

En River cosechó 127 partidos oficiales, 17 goles, 19 asistencias y tres títulos.

Las negociaciones entre ambas instituciones ya están en marcha, aunque no resultarán sencillas desde lo económico. El conjunto ruso exige entre cuatro y cinco 5 millones de dólares por el 50% de su pase.

De concretarse Barco tendría su segundo ciclo en el Millonario, donde ya registra 127 partidos oficiales, 17 goles, 19 asistencias y tres títulos de la mano de Martín Demichelis (Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2023). Sería el sexto refuerzo, tras los arribos de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González.