Barbanegra, el pirata más temido del Caribe sí existió y esta es su historia

Barbanegra fue un pirata inglés conocido principalmente por la famosa película de Piratas del Caribe. Sin embargo, sí existió por fuera de las pantallas y se convirtió en uno de los piratas más temidos luego de sembrar terror por donde caminaba.
Edward Teach, conocido como Barbanegra, fue el último de los piratas del Caribe, quien ha pasado a formar parte del imaginario popular como uno de los mayores malvados de la historia.
El Pirata Barbanegra de la película sí existió y esta es su historia
El reinado de este pirata implantó terror por dos largos años, desde 1716 hasta el año 1718, haciendo que su nombre impactara en la imaginación popular del mundo desde la Edad de Oro de la piratería.
Su nombre real era Edward Teach y, aunque no existen datos fiables sobre su infancia y juventud, los relatos históricos hablan por sí solos, proclamando que llegó a tener 14 mujeres, siempre iba armado con espadas, cuchillos y pistoleras y se lo caracterizaba por medir dos metros, tener una barba oscura con mechas de cañón, de donde viene su apodo, y una mirada demoníaca.
Se inició de marinero desde muy joven y durante la Guerra de Sucesión española navegó en barcos corsarios por aguas del Caribe y fue el verdadero inventor del look pirata. En este sentido, su táctica favorita consistía en perseguir barcos mercantes y encaminarlos a canales de navegación peligrosa que él conocía bien, para abordarlos y apoderarse de todos los objetos de valor, comida, licor y armas que llevaran.
Pero, como era de esperar, los comerciantes atlánticos perdieron la paciencia ante las constantes locuras de Barbanegra y pidieron ayuda para una persecución cuando la mayoría de la tripulación de Barbanegra estaba en tierra. Los hombres superaban a los piratas en gran proporción y el famoso pirata recibió cinco balazos y varias heridas de sable antes de caer. Finalmente, fue decapitado y su cabeza colgada.
En pocas palabras
- Barbanegra: El famoso pirata inglés, Edward Teach, inspiró personajes de ficción como en Piratas del Caribe.
- Temido pirata: Su reinado de terror en el Caribe duró dos años, marcado por su ferocidad y tácticas audaces.
- Fin del pirata: Tras una emboscada, Barbanegra fue capturado, herido y finalmente decapitado en 1718.