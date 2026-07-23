Barbanegra, el pirata más temido del Caribe sí existió y esta es su historia

Su nombre real era Edward Teach y, aunque no existen datos fiables sobre su infancia y juventud, los relatos históricos hablan por sí solos, proclamando que llegó a tener 14 mujeres, siempre iba armado con espadas, cuchillos y pistoleras y se lo caracterizaba por medir dos metros, tener una barba oscura con mechas de cañón, de donde viene su apodo, y una mirada demoníaca.

Se inició de marinero desde muy joven y durante la Guerra de Sucesión española navegó en barcos corsarios por aguas del Caribe y fue el verdadero inventor del look pirata. En este sentido, su táctica favorita consistía en perseguir barcos mercantes y encaminarlos a canales de navegación peligrosa que él conocía bien, para abordarlos y apoderarse de todos los objetos de valor, comida, licor y armas que llevaran.

Tras ser un corsario al servicio del Imperio británico, Barbanegra se convirtió en pirata.

Pero, como era de esperar, los comerciantes atlánticos perdieron la paciencia ante las constantes locuras de Barbanegra y pidieron ayuda para una persecución cuando la mayoría de la tripulación de Barbanegra estaba en tierra. Los hombres superaban a los piratas en gran proporción y el famoso pirata recibió cinco balazos y varias heridas de sable antes de caer. Finalmente, fue decapitado y su cabeza colgada.