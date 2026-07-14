Obras en el Acceso Este: así quedó la guía para circular con los nuevos desvíos

Para concretar ese desvío se habilitó un bypass sobre el cantero central, por donde circulan los vehículos que viajan hacia el Gran Mendoza.

El Gobierno aclaró que este esquema permanecerá durante aproximadamente 10 días, aunque los desvíos serán dinámicos y se irán trasladando progresivamente hacia el oeste conforme avance la obra.

La guía actualizada para los usuarios quedó conformada de la siguiente manera:

Sentido Este-Oeste (hacia Ciudad de Mendoza)

Desde Lamadrid hasta Las Margaritas: circulación por la colectora.

Desde Las Margaritas hasta Ruta Provincial 31: desvío mediante un bypass hacia la calzada Sur, que funciona con doble sentido.

Desde Ruta Provincial 31 hacia el oeste: regreso a la calzada habitual.

Entre Cervantes y Serpa: circulación reducida a media calzada.

Sentido Oeste-Este (hacia San Martín)

Desde Serpa hasta Cervantes: circulación por la colectora, excepto en el cruce con Don Bosco.

Desde Ruta Provincial 31 hasta Las Margaritas: tránsito por la calzada Sur, compartiendo ambos sentidos de circulación.

El tránsito de la calzada Norte del Acceso Este se ha desviado por completo. Foto: Gobierno de Mendoza

Las obras en el Acceso Este

El Gobierno aseguró que la intervención registra un avance superior al previsto y que actualmente se trabaja con la calzada Norte completamente liberada entre San Pedro y Las Margaritas.

En ese sector se está colocando una base estabilizada de 20 centímetros sobre la carpeta existente. Luego se aplicará el nuevo pavimento asfáltico, que tendrá un espesor total de 14 centímetros distribuidos en dos capas.

La refuncionalización del Acceso Este comprende cerca de 20 kilómetros.