Las obras en el Acceso Este avanzan a un ritmo superior al previsto y obligaron a actualizar nuevamente la guía de circulación para los automovilistas que transitan por la zona de Maipú.
Obras en el Acceso Este: así quedó la guía para circular con los nuevos desvíos
Quedó definido un nuevo esquema de tránsito por las obras en el Acceso Este. Hay cambios en Maipú, circulación en doble sentido y desvíos actualizados
Según informó el Gobierno de Mendoza, los trabajos registran un adelanto de entre 10 y 15 días respecto del cronograma original, lo que permitió habilitar nuevos frentes de pavimentación y modificar los desvíos para facilitar el avance de las máquinas.
Lo que tenés que saber para circular por el Acceso Este
El principal cambio es que el tránsito que circula por la calzada Norte fue desviado hacia la calzada Sur, que ahora funciona con doble sentido de circulación entre el puente de la Ruta Provincial 31 y el puente Las Margaritas.
Para concretar ese desvío se habilitó un bypass sobre el cantero central, por donde circulan los vehículos que viajan hacia el Gran Mendoza.
El Gobierno aclaró que este esquema permanecerá durante aproximadamente 10 días, aunque los desvíos serán dinámicos y se irán trasladando progresivamente hacia el oeste conforme avance la obra.
La guía actualizada para los usuarios quedó conformada de la siguiente manera:
Sentido Este-Oeste (hacia Ciudad de Mendoza)
- Desde Lamadrid hasta Las Margaritas: circulación por la colectora.
- Desde Las Margaritas hasta Ruta Provincial 31: desvío mediante un bypass hacia la calzada Sur, que funciona con doble sentido.
- Desde Ruta Provincial 31 hacia el oeste: regreso a la calzada habitual.
- Entre Cervantes y Serpa: circulación reducida a media calzada.
Sentido Oeste-Este (hacia San Martín)
- Desde Serpa hasta Cervantes: circulación por la colectora, excepto en el cruce con Don Bosco.
- Desde Ruta Provincial 31 hasta Las Margaritas: tránsito por la calzada Sur, compartiendo ambos sentidos de circulación.
Las obras en el Acceso Este
El Gobierno aseguró que la intervención registra un avance superior al previsto y que actualmente se trabaja con la calzada Norte completamente liberada entre San Pedro y Las Margaritas.
En ese sector se está colocando una base estabilizada de 20 centímetros sobre la carpeta existente. Luego se aplicará el nuevo pavimento asfáltico, que tendrá un espesor total de 14 centímetros distribuidos en dos capas.
La refuncionalización del Acceso Este comprende cerca de 20 kilómetros.