Natalio Mema confirmó que Google Maps ya permite conocer los cortes por obras en los accesos Este y Sur

La cartelería es considerada fundamental para conocer las novedades de desvíos o cortes. Foto: Gobierno de Mendoza

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Entrevistado por Rosana Villegas y Julián Imazio, el ministro Natalio Mema afirmó que "cuando vuelvan las clases hay que ser dinámico. Y ahí va a estar bueno usar estas herramientas ya que tanto Google Maps como Waze informan con claridad sobre los cortes, en qué momento se producen y en qué lugares".

"Cuando uno sale de casa -insistió- busca en las aplicaciones y puede programar su viaje evitando demoras".

Natalio Mema contó también que están trabajando con las líneas de colectivos que circulan desde y hacia la zona Este para que salgan antes, especialmente por los problemas de demoras que puedan tener trabajadores y estudiantes, quienes ya se quejaron en los últimos días y de eso tomó nota el ministerio.

El funcionario recordó que trabaja permanentemente en el ajuste de decisiones para determinar cortes y adaptar esas interrupciones eventuales a las situaciones que se presenten.

Una de las zonas que serán intervenidas. Foto: Gobierno de Mendoza

El Acceso Sur, sin interrupciones

Natalio Mema y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, inspeccionaron el inicio de obra de ampliación del Acceso Sur que se emplaza entre la calle Azcuénaga y la calle Paso. En unos días comenzará el tramo de Azcuénaga al sur, hasta la Variante Palmira/Agrelo.

"Es una ruta que hace mucho tiempo que no tiene ninguna intervención. Tenemos que pensar en entre unos 20 y 22 meses de obra en total. Van tres puentes: uno sobre calle Malabia, otro sobre calle San Pablo y otro sobre calle Castro Barros, que va a unir Luján entre el este y el oeste”, explicó Mema.

Sobre el impacto en el tránsito y la convivencia vial Natalio Mema destacó que “lo relevante es que en todo tiempo vamos a tener dos carriles de cada mano, o sea que prácticamente no va a haber cortes. Sí vamos a tener que reducir la velocidad, porque estarán las máquinas trabajando”.