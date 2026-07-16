Los relatos más emotivos al histórico gol de Lautaro Martínez frente a Inglaterra

El relato de Leo Gentili quedará guardado para siempre en la memoria de los hinchas por su carga poética y sus referencias a las raíces más profundas del fútbol argentino.

"¡Nunca, nunca, aunque quieran, nunca jamás nos reducirán a cenizas! Porque nuestra llama flamea a través de los tiempos. Somos fuego... fuego sagrado. El de Diego, el de Leo, el de esta Selección, el de Lautaro..." desglosó de forma perfecta.

En la transmisión de ESPN, la inconfundible voz de Mariano Closs fue tendencia más allá de su característica voz, ya que el conductor anticipó el gol a escasos segundos de convertirlo.

"Está achicado Inglaterra, está con susto Inglaterra. Lo metió en un arco la Argentina durante todo el segundo tiempo...", dijo antes del grito desaforado.