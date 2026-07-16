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La Scaloneta a la final

Los relatos más emotivos al histórico gol de Lautaro Martínez frente a Inglaterra

De la mano de Lautaro Martínez, la Selección argentina volvió a hacer historia. Las voces y los relatos más apasionantes

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Lautaro Martínez, emocionado por su gol histórico ante Inglaterra. 

Lautaro Martínez, emocionado por su gol histórico ante Inglaterra. 

La Selección Argentina volvió a escribir una página dorada en su rica historia mundialista. En un partido que parecía escaparse tras el gol inicial de Gordon para Inglaterra, la Scaloneta sacó a relucir su mística y jugará nuevamente la final de una Copa del Mundo.

Con un zapatazo de Enzo Fernández y un cabezazo agónico de Lautaro Martínez a los 47 minutos del segundo tiempo, Argentina lo dio vuelta y desató la locura colectiva, y muchos hinchas reviven los relatos de este tanto agónico.

Lautaro Martínez le dio un triunfazo histórico a la Selección argentina.

Lautaro Martínez le dio un triunfazo histórico a la Selección argentina.

"Jamás nos reducirán a cenizas": los relatos más emotivos al gol de Lautaro

"¡Gol de Argentina de mi vida! ¡Lautarito de mi vida, Lautaro de mi vida, Lautaro viejo, nomás! ¡Vamos Argentina, carajo! Siempre hay que confiar. No termina hasta que se termina. ¡No termina hasta que se termina, nunca hay que dejar de creer!" fue la forma de expresión del emotivo Pablo Giralt.

El relato de Leo Gentili quedará guardado para siempre en la memoria de los hinchas por su carga poética y sus referencias a las raíces más profundas del fútbol argentino.

"¡Nunca, nunca, aunque quieran, nunca jamás nos reducirán a cenizas! Porque nuestra llama flamea a través de los tiempos. Somos fuego... fuego sagrado. El de Diego, el de Leo, el de esta Selección, el de Lautaro..." desglosó de forma perfecta.

En la transmisión de ESPN, la inconfundible voz de Mariano Closs fue tendencia más allá de su característica voz, ya que el conductor anticipó el gol a escasos segundos de convertirlo.

"Está achicado Inglaterra, está con susto Inglaterra. Lo metió en un arco la Argentina durante todo el segundo tiempo...", dijo antes del grito desaforado.

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