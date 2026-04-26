El árbol que perfuma todo el jardín y crece perfecto en maceta

olivo dulce Las flores del olivo dulce tienen una fragancia dulce y fresca.

Cómo cuidar el árbol en maceta

¿Cómo hacer que funcione bien en maceta? Lo primero es elegir un recipiente amplio, con buen drenaje. No es una planta que tolera el exceso de agua, así que el equilibrio es clave. Hay que proporcionar un riego moderado, y dejar secar la capa superior del sustrato entre riegos.

En cuanto a la luz, agradece ubicaciones luminosas, incluso con algunas horas de sol directo, pero también se adapta a media sombra. Si tienes al olivo dulce en balcón, busca ese punto donde reciba luz sin quedar expuesto a extremos.

El sustrato del árbol tiene que ser suelto y fértil. Podés mezclar tierra negra con compost y algo de arena para mejorar el drenaje. Y un detalle importante es que no necesita podas intensas. Con recortes leves puedes mantener la forma y es suficiente.

olivo dulce en maceta Con los cuidados adecuados, el olivo dulce puede cultivarse en maceta.

El resultado vale la pena. Un árbol elegante, fácil de manejar y con un perfume que transforma cualquier espacio chico en un rincón mucho más agradable. Ideal para quienes quieren sumar verde sin complicaciones.