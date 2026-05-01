Si una persona usa el celular mientras está con amigos o familia, esto es lo que significa según la psicología

Cada persona actúa de diferente manera, pero siempre hay patrones o actitudes sociales que se repiten porque forman parte de una serie de señalizaciones universales que se usan para comunicar sin tener necesidad de hablar.

Psicología: si una persona usa el celular mientras está con amigos o familia, esto es lo que significa

Phubbing describe el acto de ignorar a quien tenemos frente a nosotros por prestar atención al celular. Pero, más allá su etiqueta, ¿qué procesos psicológicos se esconden detrás de este comportamiento? Bien, la psicología tiene mucho para decir sobre esto.

El uso del celular en contextos sociales no es una distracción ni mucho menos una necesidad; es un síntoma de cómo están mutando nuestras prioridades afectivas. Esto puede significar que el cerebro recibe una descarga de dopamina con cada notificación. Para muchas personas, el impulso de revisar el teléfono es una respuesta neurobiológica difícil de frenar, similar a un tic moderno.

hombre usa el celular Usar el celular en una juntada con amigos, en una reucion familiar, etc puede revelar mucho de la importancia que le da la persona al otro o a la situación en sí.

En ocasiones, las personas recurren al celular para escapar de conversaciones que le resultan incómodas, aburridas o que demandan una vulnerabilidad que no está dispuesta a entregar en ese momento. Además, las personas tenemos esa costumbre de creer que podemos estar en dos lugares a la vez, pero la psicología determina que la atención es un recurso limitado. Al dividirla, no estamos plenamente en ninguno de los dos lugares, ni con el otro, ni con el celular.

Es decir, significa que hay una incapacidad de sostener un silencio o un ritmo de charla pausado sin buscar estímulos externos y un leve miedo a la intimidad, ya que si la charla se pone demasiado personal, el refugio en el dispositivo permite tomar distancia emocional de manera instantánea.