Todas las personas nacemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Sin embargo, todos somos o seremos adultos mayores en algún punto de la vida y pocos riesgos pueden ser tan letales como una simple caída. Uno puede cuidarse, mantenerse activo e incluso ser sano, pero nadie se salva de la posibilidad de caerse.
Adultos mayores: cómo una simple caída en el hogar puede ser letal
Una caída simple puede parecer inofensiva aunque sea en casa, pero en realidad pueden provocar lesiones de riesgo e incluso la muerte en personas mayores
Es por eso que miles de investigaciones, estudios y avances de la ciencia analizan cómo las caídas en adultos mayores pueden ser graves. De hecho a medida que la población envejece, es importante que todos a su alrededor estén al tanto de este problema y sobre todo, preparados para abordarlo, ya que podría afectar significativamente la salud y el bienestar general en la vejez.
Adultos mayores: los riesgos y consecuencias de una caída
A medida que las personas crecen, ese incremento en la edad se asocia con el aumento en la prevalencia de múltiples enfermedades y discapacidades. Allí es donde aparece como principal factor de riesgo en personas mayores trastornos en el equilibrio, lo que puede provocar caídas.
Esto ocurre por causas multifactoriales, como la lentitud, la pérdida de fuerza muscular, el menor rendimiento físico, deterioro en la visión y audición, inestabilidad postural, entre otros. Pues además, el déficit de vitamina D impactan en la función muscular evidenciando una falla entre el sistema nervioso y el endocrino, encargados de controlar las funciones corporales mediante hormonas.
Las caídas son un evento frecuente entre los adultos mayores a partir de 65 años, diariamente 1 de cada 3 adultos tiene riesgo de presentar una caída. Se trata de un riesgo aumenta con la edad, los antecedentes, los trastornos, las comodidades del hogar, etc.
Los factores pueden ser intrínsecos cómo los hábitos, los fármacos, enfermedades, trastornos o pueden ser factores extrínsecos donde el calzado, el hábitat, el medio ambiente riesgoso pueden influir en una caída, así como los factores situacionales.
Todos estos factores acarrean consecuencias de diversas formas: los adultos mayores pueden tener lesiones orgánicas como fracturas, muertes, confusiones o miedos, depresión o pérdida de funcionalidad.
Cómo prevenir una caída en casa
- Es fundamental mantener los espacios de la casa bien iluminados, especialmente durante la noche.
- Hay que evitar tener alfombras sueltas o superficies resbaladizas.
- Una medida fundamental es instalar barras de apoyo en el baño y pasillos.
- Utilizar calzado adecuado dentro del hogar.
- Realizar ejercicios que mejoren el equilibrio, la fuerza, la coordinación y las tareas funcionales.
- Suplementación con vitamina D si hay deficiencia.