Adultos mayores: cómo una simple caída en el hogar puede ser letal

Esto ocurre por causas multifactoriales, como la lentitud, la pérdida de fuerza muscular, el menor rendimiento físico, deterioro en la visión y audición, inestabilidad postural, entre otros. Pues además, el déficit de vitamina D impactan en la función muscular evidenciando una falla entre el sistema nervioso y el endocrino, encargados de controlar las funciones corporales mediante hormonas.

Las caídas son un evento frecuente entre los adultos mayores a partir de 65 años, diariamente 1 de cada 3 adultos tiene riesgo de presentar una caída. Se trata de un riesgo aumenta con la edad, los antecedentes, los trastornos, las comodidades del hogar, etc.

caida en adulto mayor (2) Para prevenir las caídas, es fundamental evaluar a las personas mayores para identificar factores predisponentes y las circunstancias de su hogar.

Los factores pueden ser intrínsecos cómo los hábitos, los fármacos, enfermedades, trastornos o pueden ser factores extrínsecos donde el calzado, el hábitat, el medio ambiente riesgoso pueden influir en una caída, así como los factores situacionales.

Todos estos factores acarrean consecuencias de diversas formas: los adultos mayores pueden tener lesiones orgánicas como fracturas, muertes, confusiones o miedos, depresión o pérdida de funcionalidad.

Cómo prevenir una caída en casa