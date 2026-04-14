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Ni leche, ni huevos: el "superalimento" que previene la pérdida de masa muscular en adultos mayores

Si los adultos mayores recurren a este alimento, pueden prevenir la pérdida de masa muscular y ganar otros beneficios

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este alimento previene la pérdida de masa muscular en adultos mayores.

Este alimento previene la pérdida de masa muscular en adultos mayores.

A medida que pasan los años, el cuerpo humano enfrenta un desafío silencioso pero determinante para la autonomía: la sarcopenia. Esta pérdida progresiva de la masa y fuerza muscular suele combatirse con una mayor ingesta de lácteos y huevos, aunque los adultos mayores, principales víctimas, deben saber que existe otra posibilidad.

Sucede que investigaciones recientes han puesto el foco en un alimento que podría ser incluso más eficaz debido a un componente único: el pescado azul.

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Este alimento favorece los músculos de los adultos mayores.

Adultos mayores: el "superalimento" que previene la sarcopenia

Si bien la leche y los huevos son fuentes excelentes de aminoácidos, los adultos mayores a menudo presentan una resistencia anabólica. Esto significa que sus músculos no responden con la misma eficiencia a la proteína que consumen.

Es aquí donde el pescado, especialmente variedades como el salmón, la caballa o las sardinas, marca la diferencia gracias a su alto contenido de ácidos grasos Omega-3.

Pescado
El pescado marca la diferencia gracias a su contenido en Omega 3.&nbsp;

El pescado marca la diferencia gracias a su contenido en Omega 3.

Para que este alimento surta efecto y proteja a los adultos mayores, los expertos recomiendan consumir pescado al menos tres veces por semana.

Aunque el pescado es un pilar fundamental, la ciencia es clara: para prevenir la fragilidad, el consumo de este superalimento debe complementarse con ejercicios de resistencia, incluso si son de baja intensidad.

Los beneficios del pescado en los adultos mayores

  • Combate la inflamación: el Omega-3 reduce la inflamación crónica de bajo grado, un factor que "devora" el músculo en la tercera edad.
  • Mejora la síntesis muscular: estudios sugieren que estos ácidos grasos sensibilizan al músculo para que aproveche mejor las proteínas ingeridas.
  • Protección neuromuscular: ayuda a mantener la conexión entre el sistema nervioso y las fibras musculares, evitando la debilidad.
  • Vitamina D: fundamental para la absorción de calcio y la función muscular.
  • Digestión ligera: su estructura de fibras es más corta que la de la carne roja, facilitando la digestión.
  • Salud cardiovascular: protege el corazón mientras fortalece las piernas y brazos.

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