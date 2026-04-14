A medida que pasan los años, el cuerpo humano enfrenta un desafío silencioso pero determinante para la autonomía: la sarcopenia. Esta pérdida progresiva de la masa y fuerza muscular suele combatirse con una mayor ingesta de lácteos y huevos, aunque los adultos mayores, principales víctimas, deben saber que existe otra posibilidad.
Ni leche, ni huevos: el "superalimento" que previene la pérdida de masa muscular en adultos mayores
Si los adultos mayores recurren a este alimento, pueden prevenir la pérdida de masa muscular y ganar otros beneficios
Sucede que investigaciones recientes han puesto el foco en un alimento que podría ser incluso más eficaz debido a un componente único: el pescado azul.
Adultos mayores: el "superalimento" que previene la sarcopenia
Si bien la leche y los huevos son fuentes excelentes de aminoácidos, los adultos mayores a menudo presentan una resistencia anabólica. Esto significa que sus músculos no responden con la misma eficiencia a la proteína que consumen.
Es aquí donde el pescado, especialmente variedades como el salmón, la caballa o las sardinas, marca la diferencia gracias a su alto contenido de ácidos grasos Omega-3.
Para que este alimento surta efecto y proteja a los adultos mayores, los expertos recomiendan consumir pescado al menos tres veces por semana.
Aunque el pescado es un pilar fundamental, la ciencia es clara: para prevenir la fragilidad, el consumo de este superalimento debe complementarse con ejercicios de resistencia, incluso si son de baja intensidad.
Los beneficios del pescado en los adultos mayores
- Combate la inflamación: el Omega-3 reduce la inflamación crónica de bajo grado, un factor que "devora" el músculo en la tercera edad.
- Mejora la síntesis muscular: estudios sugieren que estos ácidos grasos sensibilizan al músculo para que aproveche mejor las proteínas ingeridas.
- Protección neuromuscular: ayuda a mantener la conexión entre el sistema nervioso y las fibras musculares, evitando la debilidad.
- Vitamina D: fundamental para la absorción de calcio y la función muscular.
- Digestión ligera: su estructura de fibras es más corta que la de la carne roja, facilitando la digestión.
- Salud cardiovascular: protege el corazón mientras fortalece las piernas y brazos.