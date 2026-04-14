Ni leche, ni huevos: el "superalimento" que previene la pérdida de masa muscular en adultos mayores

Es aquí donde el pescado, especialmente variedades como el salmón, la caballa o las sardinas, marca la diferencia gracias a su alto contenido de ácidos grasos Omega-3.

Pescado El pescado marca la diferencia gracias a su contenido en Omega 3.

Para que este alimento surta efecto y proteja a los adultos mayores, los expertos recomiendan consumir pescado al menos tres veces por semana.

Aunque el pescado es un pilar fundamental, la ciencia es clara: para prevenir la fragilidad, el consumo de este superalimento debe complementarse con ejercicios de resistencia, incluso si son de baja intensidad.

Los beneficios del pescado en los adultos mayores