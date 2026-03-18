Rescataron 19 caballos que iban a ser faenados y ahora una protectora pide ayuda para salvarlos

La asociación protectora de caballos PEMPA recibió a 19 equinos víctimas de maltrato recuperados en un operativo policial en el Valle de Uco, donde iban a ser faenados para comercializar la carne en el mercado negro. El operativo fue histórico para la organización, pero también disparó su deuda de $6.000.000 a $14.000.000.
Entre los rescatados hay 4 potrillos huérfanos de entre 4 meses y un año, cuya madre fue faenada. Todos presentan desnutrición avanzada, heridas por maltrato, infecciones con miasis y retracción de tendones y sus recuperaciones llevarán más de un año.
Jéssica Valenzuela, presidenta de PEMPA,, explicó que 4 de los caballos están en el predio de la asociación, mientras que el resto permanece en un campo cuya ubicación mantienen reservada porque los maltratadores investigados por la Justicia intentaron recuperarlos a la fuerza. La organización también tiene a cargo otros 50 equinos rescatados en operativos anteriores o en la calle.
"Necesitamos recaudar $4.500.000 para cancelar la estadía y la alimentación, sin contar los $2.000.000 para hacerles las libretas y vacunarlos. Todos han tenido atención veterinaria, uno por uno", contó Valenzuela a El Siete.
El alias para colaborar es dona.caballos.pempa, a nombre de la Asociación PEMPA.
La asociación se hizo cargo de los caballos para que no vuelvan a los maltratadores
Los operativos comienzan con denuncias anónimas que activan una investigación conjunta entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Policía Rural e Investigaciones.
Una vez secuestrados los animales, vuelven a remate por lo que PEMPA decidió hacerse cargo para evitar que regresen a sus maltratadores.
La custodia no es inmediata ni permanente sino que demora varias semanas y se mantiene hasta que se realiza el juicio. Recién entonces se produce el decomiso, un término que Valenzuela cuestiona porque, aunque los caballos son seres sintientes, la ley aún los trata como objetos. Una vez que obtienen la tenencia permanente y los equinos están recuperados los entregan en adopción.
El último caso de detenidos por faena clandestina
Este martes, la Policía Rural más de 2 toneladas de carne durante un operativo en el Valle de Uco y el análisis de los productos arrojó que el 80% de los cortes era carne de caballos. Dos personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia, ambas con antecedentes judiciales.
El operativo tuvo lugar en la intersección de Ruta 40 y calle El Retiro, en Tres Esquinas, donde los uniformados interceptaron una Chevrolet S10. Los productos eran trasladados sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad alimentaria, según informó el Ministerio de Producción.
La Policía Rural en 2025 secuestró más de 15 toneladas de carne faenada de forma clandestina y en lo que va del año ya superaron las 3.