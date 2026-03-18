Rescataron 19 caballos que iban a ser faenados y ahora una protectora pide ayuda para salvarlos

Embed - AHORA: rescataron 19 CABALLOS y piden AYUDA para su RECUPERACIÓN

"Necesitamos recaudar $4.500.000 para cancelar la estadía y la alimentación, sin contar los $2.000.000 para hacerles las libretas y vacunarlos. Todos han tenido atención veterinaria, uno por uno", contó Valenzuela a El Siete.

El alias para colaborar es dona.caballos.pempa, a nombre de la Asociación PEMPA.

La asociación se hizo cargo de los caballos para que no vuelvan a los maltratadores

Los operativos comienzan con denuncias anónimas que activan una investigación conjunta entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Policía Rural e Investigaciones.

Una vez secuestrados los animales, vuelven a remate por lo que PEMPA decidió hacerse cargo para evitar que regresen a sus maltratadores.

La custodia no es inmediata ni permanente sino que demora varias semanas y se mantiene hasta que se realiza el juicio. Recién entonces se produce el decomiso, un término que Valenzuela cuestiona porque, aunque los caballos son seres sintientes, la ley aún los trata como objetos. Una vez que obtienen la tenencia permanente y los equinos están recuperados los entregan en adopción.

El último caso de detenidos por faena clandestina

Este martes, la Policía Rural más de 2 toneladas de carne durante un operativo en el Valle de Uco y el análisis de los productos arrojó que el 80% de los cortes era carne de caballos. Dos personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia, ambas con antecedentes judiciales.

decomiso carne caballo valle de uco El operativo fue en conjunto entre el Ministerio de Producción y la Policía Rural.

El operativo tuvo lugar en la intersección de Ruta 40 y calle El Retiro, en Tres Esquinas, donde los uniformados interceptaron una Chevrolet S10. Los productos eran trasladados sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad alimentaria, según informó el Ministerio de Producción.

La Policía Rural en 2025 secuestró más de 15 toneladas de carne faenada de forma clandestina y en lo que va del año ya superaron las 3.