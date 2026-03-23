La banda mendocina "Ella También" celebra a Luis Alberto Spinetta con Leo Sujatovich como invitado

Un encuentro para revivir la música y la poesía de Spinetta, compartiendo con el público la emoción de su obra inmortal.

Acerca de Leo Sujatovich

Pianista, productor, arreglador y compositor audiovisual; con más de cuatro décadas de trayectoria, es una figura clave en la música argentina y latinoamericana, reconocido por su versatilidad artística y su aporte a la música sinfónica, popular y audiovisual.

Inició su carrera a los 15 años junto a Nito Mestre y PorSuiGieco, y fue parte fundamental de Spinetta Jade, grabando cuatro discos con Luis Alberto Spinetta. A lo largo de su recorrido, ha colaborado con referentes como David Lebón, Sandra Mihanovich, Fito Páez, Andrés Calamaro, Pedro Aznar, Abel Pintos, Michael Bublé, Estrella Morente, Coti, Luciano Pereyra, Marilina Ross, Soledad Pastorutti, Dino Saluzzi, Cazzu, Conociendo Rusia, Nathy Peluso, Dante Spinetta y Horacio Ferrer, entre muchos otros.

En el ámbito sinfónico, ha compuesto obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, la ONMA Juan de Dios Filiberto, la Orquesta Filarmónica de Radio France, la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario y la Orquesta Filarmónica de Mendoza, además de haber sido compositor en residencia de la Stavanger Symphony Orchestra (Noruega).

Su trabajo en cine y televisión incluye música original para más de 30 películas y series, así como miles de piezas publicitarias. Su obra ha sido reconocida con importantes galardones como el Premio Gardel a la Música Clásica, el Premio Konex 2025, el Gran Premio SADAIC, una nominación al Latin Grammy (Mejor Álbum de Tango), el Premio Cóndor de Plata, el Gran Premio SUR y el Prix SACEM-Radio France.

Actualmente, Sujatovich ofrece charlas presenciales y virtuales dirigidas a jóvenes músicos, donde comparte experiencias, estrategias creativas y reflexiones sobre el oficio musical, abordando temas como la composición, la música para cine, la versatilidad estilística y el desarrollo profesional en el arte sonoro.

Ella También

“Ella También” es una propuesta musical y artística nacida en Mendoza en 2021, dedicada a recorrer con sensibilidad y respeto la vasta obra de Luis Alberto Spinetta, tanto en su etapa solista como en sus emblemáticas “Bandas Eternas”: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y Los Socios del Desierto.

Integrada por músicos de reconocida trayectoria -Javier Calvin (voz y guitarra acústica), Adrián Muñoz Viluron (teclados), Juan Ignacio Groba (guitarra), Mora Wessels (bajo) y Eduardo “Tuti” Vega (batería)- la banda ha construido un camino sólido en escenarios diversos, combinando fidelidad estética con una impronta propia.

Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran el Teatro Imperial de Maipú (2022), el espectáculo “Spinetta Sinfónico” en el Teatro Mendoza (2023), la Mediateca de Godoy Cruz, el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Parque Metropolitano de Maipú, el Teatro Quintanilla, la Nave UNCuyo y el Espacio Arizu. En el 2025 tocaron en la sede Mendoza del Festival “Mañana es Mejor” en apoyo a la ONG Conduciendo a Conciencia.

Con distintos formatos escénicos, la agrupación ha presentado su espectáculo “Haciendo Spinetta” en bares, teatros y ferias consolidando su presencia en el circuito cultural mendocino.