Una mujer denunció que fue atacada por más de 10 perros que le provocaron graves heridas

mordedura perro barrio terrazas uno 2 La pierna derecha de la mujer que denunció ser víctima de un ataque de una jauría de perros. Foto: gentileza

Según su relato, el dueño de los animales, un hombre mayor, intentaba arrearlos de regreso a su propiedad cuando los canes se abalanzaron sobre ella. "Unos perros comienzan a morderme y luego me atacaron todos", detalló Micaela, quien estima que el ataque duró más de 5 minutos.

Las heridas que sufrió la mujer por el ataque de los perros

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió mordeduras en piernas, brazos, pecho, una oreja y la zona del torso, por lo que tuvieron que ponerle 14 puntos en una pierna, 8 en otra y 3 en el oído. Aunque algunos vecinos acudieron en su auxilio, lo hicieron una vez que el ataque ya había finalizado.

La víctima fue atendida en el lugar por médicos del SEC pero afirmó que no quisieron trasladarla al hospital por lo que tuvo que hacerlo por su propia cuenta. En el hospital Lagomaggiore le realizaron curaciones y le aplicaron la vacuna antitetánica. De allí su familia buscando la vacuna antirrábica llegó al Lencinas, pero no la atendieron por ser sábado y estar el vacunatorio cerrado.

Finalmente, el martes pudo recibir la dosis necesaria en la Sala N° 1 del barrio San Martín, donde destacó el trato "muy humano" del personal.

La denuncia judicial

La víctima radicó la denuncia en el Polo Judicial, donde fue derivada al médico forense. El caso depende de los resultados de las pericias médicas y del testimonio de los vecinos que presenciaron las secuelas del ataque para avanzar en las responsabilidades legales.

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De hecho, personas que viven en la zona denunciaron que hay antecedentes de casos similares, incluso el ataque a una persona y un animal en circunstancias similares.

La Municipalidad no ha podido dar con el dueño de los animales

Desde la Municipalidad explicaron que fueron alertados del hecho por el programa "Ojos en Alerta" y dos preventores llegaron al lugar. Luego llegó el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y la Policía.

Además, afirmaron que volvieron 3 veces al lugar para dar con los animales y el dueño y no los han encontrado.

En estos casos, la Municipalidad se acerca hasta la zona donde están los animales para comprobar que tengan las vacunas correspondientes y en caso de que no las tengan, la comuna se las coloca.

Qué síntomas pueden aparecer en caso de mordedura de perros

Una mordedura puede generar distintas lesiones, desde las más leves hasta cuadros que requieren atención urgente. Entre los signos más comunes se encuentran:

Dolor y sangrado

Entumecimiento o sensación de hormigueo

Cortes o desgarros en la piel

Hematomas

Heridas punzantes profundas

Lesiones en tendones o articulaciones, que pueden afectar la movilidad

El riesgo de infección aumenta cuando la herida es profunda o punzante.

perro, mascota, que significa Qué hacer si te muerde un perro.

Cuándo hay que ir al médico

Toda mordedura que rompa la piel debe ser evaluada por un profesional dentro de las primeras 24 horas.

Según el caso, puede ser necesario:

Suturar la herida

Aplicar la vacuna antitetánica

Indicar antibióticos

Evaluar una intervención quirúrgica si hay daño mayor

Además, cuando no se conoce el estado del animal, se analiza la necesidad de aplicar la vacuna antirrábica.

Qué hacer después de una mordedura

Antes de llegar a un centro de salud, hay algunas medidas básicas que pueden ayudar a reducir complicaciones:

Detener el sangrado con presión directa

Lavar la herida con agua y jabón durante varios minutos

Aplicar un producto antibacteriano

Cubrir con una venda limpia

También es importante higienizarse bien las manos antes y después asistir a la persona herida por un perro.