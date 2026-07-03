Plazo fijo en julio: estas son las tasas de interés que ofrece cada banco

Además, las entidades informan de cuánto es lo que se ganará al fin de la operación, antes de concretarla, y lo hace con porcentaje de tasa de interés y el monto exacto de dinero que será acreditado.

No obstante, el plazo fijo tiene dos contras también importantes, y es que el dinero depositado no puede ser extraído durante el lapso de tiempo elegido y el otro es que, en la actualidad, todas las entidades ofrecen menos del 2% mensual en depósitos a 30 días.

Cuál es la tasa de interés del plazo fijo a 30 días en cada banco

Estas son las tasas de interés que paga cada banco por plazo fijo a 30 días: