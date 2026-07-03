Los bancos más importantes de Argentina dieron a conocer cuál será la tasa de interés que ofrecerá por cada plazo fijo a 30 días en las primeras semanas de julio.
Plazo fijo en julio: estas son las tasas de interés que ofrece cada banco
El plazo fijo es una de las inversiones más populares a causa de dos factores muy importantes. Cuánto ofrecen los bancos para sus ahorristas
El rendimiento que ofrece cada entidad económica fue informado al Banco Central, que se encargó de publicarlo en su sitio web. Igualmente, puede ser consultado en las páginas web de cada banco.
Por qué es tan importante el plazo fijo
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen para los ahorristas. Esto no es casual, ya que se trata de una operación que no implica ningún tipo de riesgo de perder dinero para aquella persona que lo deposita.
Además, las entidades informan de cuánto es lo que se ganará al fin de la operación, antes de concretarla, y lo hace con porcentaje de tasa de interés y el monto exacto de dinero que será acreditado.
No obstante, el plazo fijo tiene dos contras también importantes, y es que el dinero depositado no puede ser extraído durante el lapso de tiempo elegido y el otro es que, en la actualidad, todas las entidades ofrecen menos del 2% mensual en depósitos a 30 días.
Cuál es la tasa de interés del plazo fijo a 30 días en cada banco
Estas son las tasas de interés que paga cada banco por plazo fijo a 30 días:
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Banco de Galicia: 16.25%
- Banco Nación: 19%
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Banco BBVA Argentina S.A.: 18.75%
Banco Santander Argentina S.A.: 15%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19.5%
Banco Macro S.A.: 18%
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 17.5%
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
Banco Patagonia S.A.: 16%
Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17.5%
Banco Comafi Sociedad Anónima: 18%
Banco de Comercio S.A.: 19%
Banco Hipotecario S.A.: 18%