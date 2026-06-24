El Banco Nación confirmó cuál será la tasa de interés de sus plazos fijos hasta el 30 de junio y con ello también sirvió de guía al resto de las entidades bancarias.
Plazo fijo confirmado: el Banco Nación dio a conocer la tasa de interés hasta el 30 de junio
El Banco Nación definió las tasas de interés de sus plazos fijos tanto de 30 días como de mayor cantidad de tiempo. Cuáles son los rendimientos
El plazo fijo es una de las inversiones más populares entre los ahorristas debido a su seguridad económica, ya que es imposible perder los ahorros, y a la certeza que brinda, ya que se puede saber cuánto se ganará antes de constituirlo.
Al mismo tiempo, tiene dos puntos negativos y es que el dinero queda sin poder tocarse mientras dure el plazo fijo y el hecho de que en la actualidad, el plazo fijo no llega a pagar ni un 2% mensual cuando se hace a 30 días. No obstante, sigue siendo la inversión ideal para aquellos ahorristas que no quieren pasar nervios con su dinero.
Cuánto paga el Banco Nación por plazo fijo
Según los datos brindados por el Banco Nación, estos son los porcentajes de tasa de interés que se abonan según el lapso de tiempo:
- Plazo fijo a 30 días: 19%
- Plazo fijo a 60 días: 19,25%
- Plazo fijo a 90 días: 19,50%
- Plazo fijo a 120 días: 19,50%
- Plazo fijo a 180 días: 21,50%
- Plazo fijo a 365 días: 23%
Hay que tener en cuenta que estos porcentajes de rendimiento se aplican cuando el plazo fijo se hace vía electrónica, mientras que si se hace por ventanilla el banco abona un porcentaje menor.
Cuánto pagan los demás bancos por un plazo fijo
El Banco Nación es una de las entidades que más paga por un plazo fijo; en tanto, el resto de los bancos paga lo siguiente:
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Banco de Galicia: 16.25%
Banco BBVA Argentina S.A.: 18.75%
Banco Santander Argentina S.A.: 15%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19.5%
Banco Macro S.A.: 18%
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 17.5%
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
Banco Patagonia S.A.: 16%
Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17.5%
Banco Comafi Sociedad Anónima: 18%
Banco de Comercio S.A.: 19%
Banco Hipotecario S.A.: 18%