Plazo fijo confirmado: el Banco Nación dio a conocer la tasa de interés hasta el 30 de junio

El plazo fijo es una de las inversiones más populares entre los ahorristas debido a su seguridad económica, ya que es imposible perder los ahorros, y a la certeza que brinda, ya que se puede saber cuánto se ganará antes de constituirlo.

Al mismo tiempo, tiene dos puntos negativos y es que el dinero queda sin poder tocarse mientras dure el plazo fijo y el hecho de que en la actualidad, el plazo fijo no llega a pagar ni un 2% mensual cuando se hace a 30 días. No obstante, sigue siendo la inversión ideal para aquellos ahorristas que no quieren pasar nervios con su dinero.