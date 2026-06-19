El dólar minorista aumentó $30 en la semana y tocó su valor máximo en cinco meses

El dólar al público terminó a $1.480 para la venta en el Banco Nación en su cuarta alza consecutiva. Foto: archivo

La intervención del Banco Central

El aumento del dólar fue convalidado por el Banco Central con sus intervenciones en la plaza spot. Este viernes -feriado en los Estados Unidos- la presión cambiaria se acentuó con una reducción de la oferta en unos 160 millones de dólares respecto del jueves.

Con 408,1 millones de dólares operados en el segmento de contado, el dólar finalizó con una suba de $10 o 0,7%, a $1.461.

En la semana el tipo de cambio mayorista subió $33 (+2,3%), arriba de la baja de $12,50 registrada en la semana anterior.

En lo que va de junio, el tipo de cambio oficial acumuló un aumento de $53 o un 3,8%, por lo cual superará a la inflación.

El dólar mayorista anotó su precio más alto desde el 12 de enero ($1.467,50), cinco meses atrás, y este viernes volvió a quedar positivo respecto del cierre de 2025 ($1.455).

El Banco Central informó un techo para su régimen de bandas cambiaria en los $1.790, cifra que dejó al dólar mayorista a $330 o 22,6% de ese límite de flotación, un margen todavía muy amplio para profundizar las compras de contado de la entidad sin comprometer el esquema oficial.

La cotización de los dólares financieros

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o Bolsa, empleado en su mayoría por los ahorristas para dolarizarse sin topes ni cepos, acompañó la tendencia alcista y se posicionó en $1.478,1 para la venta con una suba de $10.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) marcó un aumento de $30 en las últimas 24 horas y culminó en $1.542,38.

El dólar tarjeta, que se emplea para las compras en el exterior, finalizó a $1.924 cada vez más cerca del techo de los $2.000.