Después de 19 años Mendoza volvió a vender pimientos a la Patagonia

La producción de pimiento en Mendoza tiene su temporada alta en verano

Pasaron un par de años hasta que se concretara la primera operación. Durante ese lapso, los productores fueron supervisados por Fabián Calero, de Iscamen, y Guillermo Cortés y Federico Reina, de Senasa, a instancias de la subsecretaría de Agricultura de la provincia, a cargo de Sergio Moralejo, y el director del área, Alfredo Draque.

Cuánto gana Mendoza con la venta de pimientos

La pérdida de mercados patagónicos, considerados área libre de la Mosca del Mediterráneo, había golpeado a la producción mendocina en el 2007. Por eso, recuperarlos permite proyectar un ingreso millonario en tiempos difíciles para la venta de frutas y hortalizas.

Mercado Zona Segura empezó a implementarse en el 2023, con la detección de cítricos del NEA afectados por la plaga. En base a ese antecedente, luego se incorporó el pimiento para evitar las llamadas "burbujas" a partir del tratamiento de productos con bromuro de metilo.

Para Anael Carrasco, que coordinó los trabajos en representación de los productores beneficiados "en estos tres años demostramos que se trabajó en forma segura, sin poner en peligro las áreas libres de mosca, Tanto la zona sur de Mendoza como del país; de hecho, los clientes de la Patagonia que es lo que más demandan".

Con la nueva resolución, el pimiento mendocino podrá llegar hasta Ushuaia. Desde el 1 de julio y hasta el 31 de octubre llega producto proveniente del norte del país bromurado.

"Es una buena prueba antes de la entrada de nuestra producción en verano. Económicamente, es un cambio muy grande: hay que tener en cuenta que si vuelven todos los clientes de la región el impacto económico podría superar los $101 mil millones sólo con el sector frutihortícola", completó Carrasco.