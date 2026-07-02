Por el frío, Ecogas empezó a restringir el suministro a estaciones de GNC

Por ahora, ante tal panorama, los empresarios del sector expendedor asumen la situación que desde años es habitual y se repite todos los inviernos, sobre todo los más crudos.

"La situación empezó complicada en Córdoba, donde 70% de las industrias no tienen gas y algunas estaciones GNC también. Puntualmente en Mendoza con la caída de presión en Valle de Uco, que obligó a modificar el despacho en varias bocas de la zona", consignó Domingo Franchetti, titular de Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines).

Mientras dure el frío, los automovilistas deberán cuidar la carga de GNC

Cupos al GNC

En la mayoría de los casos, la interrupción se traduce en la aplicación de cupos. Esto es, la entrega de un volumen predeterminado que Ecogas, vía subdistribuidores zonales, le aplica a sus clientes, una estrategia que ya había sufrido el sector de GNC durante 3 días en pleno invierno del 2025.

"Comenzamos ayer. Recibimos un volumen y se vende hasta agotarlo. Recién a partir de las 6 de la mañana del día siguiente se renueva", explicó el responsable de 3 estaciones de GNC repartidas entre Las Heras y Maipú.

Justamente una de las señales que activó el mecanismo fue la menor presión de gas en domicilios de un considerable radio del departamento maipucino. Ocurrió el miércoles, el primer día con temperaturas mínimas cercanas a 0°C, algo similar a lo ocurrido en Valle de Uco.

Cortes a 18 estaciones "firmes" en Tunuyán

Ocurrió en Tunuyán desde primera hora de este jueves. El frío extremo que suele registrarse en el Oasis Centro de Mendoza se tradujo en otra medida inevitable para ésta época: si las estaciones de GNC acostumbradas a los cortes de provisión no alcanzan a equilibrar la presión que administra la distribuidora, el siguiente paso es proceder con las firmes.

En este caso, la medida afecta a 18 puntos de venta ubicados en distintos sectores de Tunuyán, que son parte de los que acostumbran a contar con abastecimiento constante y no sometido a interrupciones.

La modalidad es similar. Ecogas entrega una cantidad x en m3 (pactada por contrato con cada estación) de gas, que el dueño debe administrar para evitar que se agote. Un cupo que volverá a reponerse a primera hora del día siguiente.

Hasta última hora de este jueves, el cuadro había forzado incluso un acuerdo entre estaciones: aquéllas que cuentan con un márgen de oferta de gas ociosa (es decir, sin vender) lo transfieren a las más complicadas, las que no disponen de fluído para la venta. Algo así como un pacto de convivencia, o de supervivencia, hasta que pase el invierno.