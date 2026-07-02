Sufrió un derrame cerebral, pero cuando despertó nadie la reconocía: "Me sentí devastada"

Esta increíble historia se volvió viral por lo insólito del caso. Sus propios amigos y familiares no entendían qué estaba pasando en su cabeza.

Al principio, cuando llamaba por teléfono, la gente pensaba que se trataba de una broma o de una persona equivocada que intentaba comunicarse, mientras que la angustia de no ser reconocida por su propia gente la llevó a sufrir una profunda crisis de identidad durante los primeros meses.

Los médicos explicaron que el ataque cerebral afectó una zona milimétrica. Justo la parte que controla los músculos de la boca y la lengua. Científicamente, este drama tiene un nombre claro: Síndrome del Acento Extranjero. Es una condición neurológica rarísima en el mundo.

El Síndrome del Acento Extranjero afecta a muy pocas personas en el mundo.

No es que la mujer haya aprendido un idioma nuevo de golpe. El daño cerebral simplemente cambió el ritmo y la velocidad de sus cuerdas vocales. Por pura coincidencia de la física, el resultado de ese daño suena exactamente como el acento de otra región del planeta.

El camino para salir adelante

Este trastorno genera un fuerte impacto psicológico. Despertar hablando como un extranjero en tu propia casa te desconecta de tu realidad. A menudo, las personas que rodean al paciente se lo toman a risa, sin entender el verdadero calvario que significa perder la voz propia.

La historia de Linda, sin embargo, dejó una gran enseñanza. Con el tiempo empezó un largo tratamiento de rehabilitación para aceptar su nueva realidad.