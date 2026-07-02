Sufrió un derrame cerebral, pero cuando despertó nadie la reconocía: "Me sentí devastada"

El cerebro humano es un enigma indescifrable. Un día estás bien y, al siguiente, un susto médico te cambia la vida para siempre en un segundo. Esto le pasó a Linda Walker, una mujer de 60 años que sufrió un derrame cerebral en Inglaterra.
Sobrevivió, despertó en la camilla del hospital e intentó hablar, pero su acento de toda la vida había desaparecido por completo y de manera increíble a causa del derrame cerebral.
Una voz extraña
"Me sentí devastada", confesó Linda al escucharse en una grabación de su terapeuta. No se reconocía y sentía que era una persona extraña. La mujer hablaba como si hubiera nacido en Jamaica o en algún país de Europa del Este. Nadie podía creerlo.
Esta increíble historia se volvió viral por lo insólito del caso. Sus propios amigos y familiares no entendían qué estaba pasando en su cabeza.
Al principio, cuando llamaba por teléfono, la gente pensaba que se trataba de una broma o de una persona equivocada que intentaba comunicarse, mientras que la angustia de no ser reconocida por su propia gente la llevó a sufrir una profunda crisis de identidad durante los primeros meses.
Los médicos explicaron que el ataque cerebral afectó una zona milimétrica. Justo la parte que controla los músculos de la boca y la lengua. Científicamente, este drama tiene un nombre claro: Síndrome del Acento Extranjero. Es una condición neurológica rarísima en el mundo.
No es que la mujer haya aprendido un idioma nuevo de golpe. El daño cerebral simplemente cambió el ritmo y la velocidad de sus cuerdas vocales. Por pura coincidencia de la física, el resultado de ese daño suena exactamente como el acento de otra región del planeta.
El camino para salir adelante
Este trastorno genera un fuerte impacto psicológico. Despertar hablando como un extranjero en tu propia casa te desconecta de tu realidad. A menudo, las personas que rodean al paciente se lo toman a risa, sin entender el verdadero calvario que significa perder la voz propia.
La historia de Linda, sin embargo, dejó una gran enseñanza. Con el tiempo empezó un largo tratamiento de rehabilitación para aceptar su nueva realidad.