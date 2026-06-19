¿Tenés USD 1.600 bajo el colchón? Esto es lo que ganás por mes si los ponés en un plazo fijo hoy

La calculadora del ahorrista: ¿Cuánto rinden USD 1.600 en un mes?

Para conocer la ganancia limpia que vas a recibir al finalizar el período, la variable clave que tenés que mirar en tu pantalla es la Tasa Nominal Anual (TNA).

En la actualidad, el Banco de la Nación Argentina (BNA) continúa en el primer puesto del ranking de rentabilidad para depósitos en moneda extranjera con una tasa de interés de 1,60%. Es decir que con USD 1.600, a los 30 días se obtiene una ganancia neta de USD 2,10.

Ranking de tasas: ¿Qué banco hace rendir mejor tus USD 1.600?

El mapa bancario de Argentina muestra una brecha comercial gigantesca. Mientras un puñado de instituciones estira sus ofertas para captar depósitos, la gran mayoría de la banca privada internacional liquida intereses marginales.

Este es el desglose de lo que paga cada entidad por congelar 1.600 dólares durante 30 días, operando siempre a través de canales digitales (Home Banking o aplicaciones oficiales):

Banco Nación (1,60% TNA): Te genera una ganancia de USD 2,10 .

Te genera una ganancia de . Banco Macro (1,50% TNA): Te otorga un rendimiento de USD 1,97 .

Te otorga un rendimiento de . Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Te dejan un extra de USD 1,64 .

Te dejan un extra de . BBVA Argentina (1,00% TNA): Tu rentabilidad mensual se queda en USD 1,32 .

Tu rentabilidad mensual se queda en . Banco Ciudad (0,10% TNA): El interés cae drásticamente a solo USD 0,13 .

El interés cae drásticamente a solo . Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Recibís la tasa mínima, cobrando apenas USD 0,07.

¿Conviene realizar un plazo fijo?

Sumar un poco más de dos dólares mensuales por dejar resguardados tus USD 1.600 puede parecer una cifra modesta para quienes buscan rentabilidades agresivas.

Sin embargo, en el marco de una estrategia de ahorro a largo plazo, constituye un ingreso pasivo 100% garantizado que supera con creces el estancamiento absoluto de dejar las divisas completamente congeladas.