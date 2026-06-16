Plazo fijo en dólares hoy: el truco para activar tus USD 1.000 y cuánto cobrás en un mes

El BNA ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60% para los plazos fijos a un mes.

Si decidís colocar tus USD 1.000 en esta institución, al finalizar los 30 días vas a retirar una ganancia limpia de USD 1,32 .

El monto total que tendrás disponible en tu cuenta ascenderá a USD 1.001,32.

El simulador: ¿Cuánto te deja cada banco por mes con USD 1.000?

Mientras algunas firmas salen a competir para captar las divisas del público, otras se limitan a ofrecer rendimientos simbólicos, casi imperceptibles para el bolsillo del pequeño ahorrista.

Este es el beneficio neto mensual que obtenés con tus USD 1.000 según la entidad que elijas y operando por canales digitales:

plazo fijo en dolares, bancos Estos son los rendimientos calculados a partir de las pizarras vigentes para colocaciones a un plazo mínimo de 30 días operando por Home Banking

Plazo fijo en dólares: ¿Vale la pena inmovilizar USD 1.000 por este interés?

Es real que las tasas para depósitos de plazo fijo en moneda dura muestran una tendencia a la baja paulatina si se comparan con períodos anteriores (cuando el BNA rozaba el 2,50% anual). También es verdad que sumar un poco más de un dólar al mes puede parecer una cifra modesta para un capital de mil dólares. Sin embargo, para los perfiles ultra conservadores, esta operatoria representa un ingreso pasivo asegurado que supera con creces el estancamiento absoluto de dejar los fondos completamente congelados en la cuenta.