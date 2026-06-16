Tener billetes estadounidenses inactivos implica perder oportunidades de generar rendimiento, incluso en una moneda fuerte. Por esta razón, el plazo fijo en dólares se mantiene como una alternativa sólida para los ahorristas de perfil conservador en Argentina. Es una herramienta simple para sumar un ingreso extra mensual, con riesgo cero y lejos de la volatilidad de instrumentos más complejos como los bonos o las acciones.
Plazo fijo en dólares hoy: el truco para activar tus USD 1.000 y cuánto cobrás en un mes
Dejar los dólares quietos en la cuenta corriente o "bajo el colchón" ya no es negocio. Conocé la pizarra actualizada de los bancos y la cifra exacta que rinde un depósito de 1.000 dólares.
A la hora de pasar los números en limpio: ¿cuánto rinde hoy esta inversión? Te mostramos el cálculo al centavo tomando un capital inicial de 1.000 dólares colocado a 30 días.
El Banco Nación marca la brecha de rendimientos del plazo fijo en dólares
El escenario financiero actual se caracteriza por una marcada dispersión entre las propuestas de cada entidad. En ese mapa, el Banco de la Nación Argentina (BNA) se sostiene firme en el primer puesto de rentabilidad para depósitos en moneda extranjera, distanciándose considerablemente de la banca privada internacional.
-
El BNA ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60% para los plazos fijos a un mes.
Si decidís colocar tus USD 1.000 en esta institución, al finalizar los 30 días vas a retirar una ganancia limpia de USD 1,32.
El monto total que tendrás disponible en tu cuenta ascenderá a USD 1.001,32.
El simulador: ¿Cuánto te deja cada banco por mes con USD 1.000?
Mientras algunas firmas salen a competir para captar las divisas del público, otras se limitan a ofrecer rendimientos simbólicos, casi imperceptibles para el bolsillo del pequeño ahorrista.
Este es el beneficio neto mensual que obtenés con tus USD 1.000 según la entidad que elijas y operando por canales digitales:
Plazo fijo en dólares: ¿Vale la pena inmovilizar USD 1.000 por este interés?
Es real que las tasas para depósitos de plazo fijo en moneda dura muestran una tendencia a la baja paulatina si se comparan con períodos anteriores (cuando el BNA rozaba el 2,50% anual). También es verdad que sumar un poco más de un dólar al mes puede parecer una cifra modesta para un capital de mil dólares. Sin embargo, para los perfiles ultra conservadores, esta operatoria representa un ingreso pasivo asegurado que supera con creces el estancamiento absoluto de dejar los fondos completamente congelados en la cuenta.