Es oficial que comercios de Mendoza deberán discriminar impuestos en facturas desde el 1 de octubre

A 10 meses de aprobarla la Legislatura, ATM (Administración Tributaria Mendoza) la reglamentó vía resolución 27/26. Lo importante: cuando en el ticket se reflejen operaciones de múltiples actividades "deberá consignarse la alícuota menor".

Mapa Transparencia Fiscal

Mendoza, cuarta provincia en reglamentar la ley

"El plazo es razonable. Y se prevén excepciones con los contribuyentes del régimen simplificado, lo que resulta criterioso" consideró Matías Olivero, responsable de la ONG Lógica, impulsora del régimen de Transparencia Fiscal.

Aunque fue la segunda en adherir, Mendoza se convirtió en la cuarta jurisdicción en poner en vigencia la norma. Y ahora lo hace, al igual que en Ciudad de Buenos Aires, con la exigencia de transparentar sólo Ingresos Brutos.

En una comparación, Olivero evidenció diferencias con otras provincias como Entre Ríos, donde los comercios van a señalar el importe equivalente más la alícuota. Esto, en contraste con Mendoza donde por ahora no habrá sanciones.

Las otras 3 provincias que ya reglamentaron el régimen de Transparencia Fiscal y donde por lo tanto ya es obligatoria la discriminación de impuestos en las facturas son Entre Ríos (desde el 1 de julio), Chubut y CABA, desde septiembre.

En otro escalón se ubica Santa Fe, que adhirió pero donde aún no se implementa, tal como la ciudad de Salta. Y todavía hay 19 provincias sin adherir, que desde la ONG identifican como "turbias".