En el escenario financiero actual, el plazo fijo en dólares reaparece como una opción directa y predecible para los ahorristas que escapan del riesgo de la bolsa pero no quieren ver sus fondos totalmente paralizados.
Plazo fijo en dólares: la guía para hacer rendir USD 1200 a 30 días y no perder contra el banco
Para quienes logran acumular un pequeño colchón de ahorros en moneda dura, el dilema siempre es el mismo: ¿conviene dejar los billetes guardados fuera del sistema o buscar una alternativa que, al menos, cubra los costos de mantenimiento bancario?
Si tenés un capital de 1200 dólares y estás evaluando ponerlo a trabajar durante un mes, la clave del éxito no está en el monto, sino en saber elegir la entidad adecuada. La diferencia entre tomar una buena decisión o una apresurada puede hacer que ganes un almuerzo o apenas unos centavos.
¿Qué pasa si ponés a trabajar USD 1200 hoy?
Para calcular el retorno de una inversión de USD 1200, el dato fundamental es la Tasa Nominal Anual (TNA). Actualmente, las pizarras de los bancos muestran una dispersión gigantesca: mientras algunas pocas entidades estiran sus ofertas para captar divisas, la gran mayoría de la banca privada ofrece rendimientos casi imperceptibles.
El Banco de la Nación Argentina (BNA) encabeza las opciones más rentables del mercado, sosteniendo una TNA del 1,60% para colocaciones a 30 días.
La cifra en mano: Si armás este mes un plazo fijo con tus USD 1200 en el Banco Nación, al vencimiento te vas a llevar una ganancia neta de USD 1,58. De esta manera, tu capital final disponible ascenderá a USD 1201,58.
El mapa de los bancos: ¿Dónde rinde más tu dinero?
Dejar tus ahorros en el banco equivocado puede hacer que tu rentabilidad se pulverice. A continuación, te mostramos cómo queda el rendimiento mensual estimado para tus USD 1200 según el interés que paga cada entidad en sus plataformas digitales:
- Banco Nación (1,60% TNA): Te genera una ganancia de USD 1,58 al mes.
- Banco Macro (1,50% TNA): Te otorga un rendimiento de USD 1,48 al mes.
- Bcos. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Te dejan un extra de USD 1,23 al mes.
- BBVA Argentina (1,00% TNA): Tu rentabilidad mensual se queda en USD 0,99.
- Banco Ciudad (0,10% TNA): El interés cae drásticamente a solo USD 0,10.
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Recibís la tasa mínima, cobrando apenas USD 0,05.
Estrategia financiera: ¿Conviene congelar el capital por un mes?
Es una realidad que las tasas para cuentas en moneda extranjera muestran un declive sostenido respecto a meses anteriores (cuando el BNA ofrecía un 2,50% anual). También es comprensible que un retorno cercano al dólar y medio por mes pueda parecer insignificante a primera vista.
Sin embargo, el verdadero valor de esta jugada radica en la constancia y la seguridad. Si tu perfil de inversor es netamente conservador y no pensás usar esos USD 1200 en el corto plazo, el plazo fijo te asegura un ingreso pasivo sin sorpresas ni riesgos cambiarios. Al canalizar los fondos a través de las opciones líderes como el Banco Nación o el Banco Macro, lográs que tu dinero sume valor de manera 100% garantizada en lugar de quedar estancado y expuesto a comisiones ocultas.