Plazo fijo en dólares: la guía para hacer rendir USD 1200 a 30 días y no perder contra el banco

El Banco de la Nación Argentina (BNA) encabeza las opciones más rentables del mercado, sosteniendo una TNA del 1,60% para colocaciones a 30 días.

La cifra en mano: Si armás este mes un plazo fijo con tus USD 1200 en el Banco Nación, al vencimiento te vas a llevar una ganancia neta de USD 1,58. De esta manera, tu capital final disponible ascenderá a USD 1201,58.

El mapa de los bancos: ¿Dónde rinde más tu dinero?

Dejar tus ahorros en el banco equivocado puede hacer que tu rentabilidad se pulverice. A continuación, te mostramos cómo queda el rendimiento mensual estimado para tus USD 1200 según el interés que paga cada entidad en sus plataformas digitales:

Banco Nación (1,60% TNA): Te genera una ganancia de USD 1,58 al mes.

Te genera una ganancia de al mes. Banco Macro (1,50% TNA): Te otorga un rendimiento de USD 1,48 al mes.

Te otorga un rendimiento de al mes. Bcos. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Te dejan un extra de USD 1,23 al mes.

Te dejan un extra de al mes. BBVA Argentina (1,00% TNA): Tu rentabilidad mensual se queda en USD 0,99 .

Tu rentabilidad mensual se queda en . Banco Ciudad (0,10% TNA): El interés cae drásticamente a solo USD 0,10 .

El interés cae drásticamente a solo . Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Recibís la tasa mínima, cobrando apenas USD 0,05.

plazo fijo en dolares (8)

Estrategia financiera: ¿Conviene congelar el capital por un mes?

Es una realidad que las tasas para cuentas en moneda extranjera muestran un declive sostenido respecto a meses anteriores (cuando el BNA ofrecía un 2,50% anual). También es comprensible que un retorno cercano al dólar y medio por mes pueda parecer insignificante a primera vista.

Sin embargo, el verdadero valor de esta jugada radica en la constancia y la seguridad. Si tu perfil de inversor es netamente conservador y no pensás usar esos USD 1200 en el corto plazo, el plazo fijo te asegura un ingreso pasivo sin sorpresas ni riesgos cambiarios. Al canalizar los fondos a través de las opciones líderes como el Banco Nación o el Banco Macro, lográs que tu dinero sume valor de manera 100% garantizada en lugar de quedar estancado y expuesto a comisiones ocultas.