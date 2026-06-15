No comprar este conocido aceite de oliva: Anmat prohibió su venta en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de un aceite de oliva vendido en Argentina tras detectar irregularidades en su rotulado que lo convierten en un producto ilegal. Así es que no comprarlo hasta nuevo aviso.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 7831/2025, publicada en el Boletín Oficial. Allí se informó que el producto fue considerado “apócrifo” debido a inconsistencias vinculadas con los registros que figuran en su etiqueta.
El aceite alcanzado por la disposición es el “Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca; RNE 13721946; RNPA 13203106”. La prohibición alcanza a todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.
Aceite de oliva prohibido: qué detectó la ANMAT
Según detalló el organismo, la investigación determinó que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) exhibidos en los envases sí existían, pero pertenecían a otra firma.
Al consultar a la empresa titular de esos registros, esta desconoció el producto y aseguró que no le pertenecía ni lo había autorizado. De esta manera, la ANMAT concluyó que los envases estaban falsamente rotulados al utilizar datos correspondientes a otro alimento.
A diferencia de otros casos en los que los productos carecen de registros oficiales, en esta oportunidad la irregularidad consistió en la utilización indebida de identificaciones válidas asociadas a una razón social diferente.
Frente a esta situación, Anmat resolvió prohibir la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización del producto en todo el territorio nacional, incluyendo las plataformas online.