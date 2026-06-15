No comprar este conocido aceite de oliva: Anmat prohibió su venta en todo el país

aceite de oliva

Aceite de oliva prohibido: qué detectó la ANMAT

Según detalló el organismo, la investigación determinó que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) exhibidos en los envases sí existían, pero pertenecían a otra firma.

oliva anmat El aceite de oliva en cuestión. Foto: gentileza

Al consultar a la empresa titular de esos registros, esta desconoció el producto y aseguró que no le pertenecía ni lo había autorizado. De esta manera, la ANMAT concluyó que los envases estaban falsamente rotulados al utilizar datos correspondientes a otro alimento.

A diferencia de otros casos en los que los productos carecen de registros oficiales, en esta oportunidad la irregularidad consistió en la utilización indebida de identificaciones válidas asociadas a una razón social diferente.

Frente a esta situación, Anmat resolvió prohibir la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización del producto en todo el territorio nacional, incluyendo las plataformas online.