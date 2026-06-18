El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen. Esto no es una casualidad, ya que es la inversión ideal para aquellos ahorristas que no quieren correr riesgos de perder dinero, ni tampoco sufrir con la ansiedad que pueden provocar los vaivenes del mercado.
Plazo fijo: el rendimiento que paga cada banco y la "trampa" que puede hacer que ganes menos
Dejar los pesos quietos en la cuenta es una mala decisión financiera. Conocé qué banco lidera la tabla de posiciones y la cifra exacta que cobrás en un mes con un capital de 2,7 millones.
Si bien, no es muy fácil ahorrar en las épocas actuales, en caso de que hayas logrado juntar la suma de $2.700.000, deberás decidir entre dejar tus ahorros quietos o invertirlos con el fin de ganar más dinero y, en ese caso, hacerlo con riesgos de perder plata o sin riesgos. Si eliges esta última, el plazo fijo es tu opción ideal.
Plazo fijo: ¿Cuánto rinden tus $2.700.000?
Un plazo fijo se puede hacer por 30 días o más. A medida de que más crece el lapso de tiempo, más es la tasa de interés que ofrece cada banco.
En la actualidad, la tasa de interés más alta es de 19,50% anual, es decir, menos del 2% mensual. En caso de que decidas hacer un plazo fijo, estas son los rendimientos que ofrece cada banco y las ganancias respectivas.
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Banco Provincia (19,50% TNA): Te deja una ganancia neta de $43.273,97.
Banco Nación - BNA (19,00% TNA): Te otorga un rendimiento de $42.164,38.
BBVA Argentina (18,75% TNA): Tu utilidad mensual se ubica en $41.609,59.
Banco Macro (18,00% TNA): Te genera un interés extra de $39.945,21.
Banco Credicoop (15,00% TNA): Tus ganancias caen a $33.287,67.
ICBC Argentina (15,00% TNA): Te liquida un total de $33.287,67.
Banco Santander (15,00% TNA): El retorno se reduce a $33.287,67.
A tener en cuenta a la hora de hacer un plazo fijo
Un error clásico que cometen muchos ahorristas tradicionales es acudir físicamente a una sucursal para constituir el depósito. Esto es un gran error, ya que algunos bancos pagan un rendimiento menor si es plazo fijo se hace por ventanilla.
Por esto mismo, la opción ideal es conformar el plazo fijo desde tu computadora o teléfono y no en una sucursal bancaria.