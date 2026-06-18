Plazo fijo: el rendimiento que paga cada banco y la "trampa" que puede hacer que ganes menos

Si bien, no es muy fácil ahorrar en las épocas actuales, en caso de que hayas logrado juntar la suma de $2.700.000, deberás decidir entre dejar tus ahorros quietos o invertirlos con el fin de ganar más dinero y, en ese caso, hacerlo con riesgos de perder plata o sin riesgos. Si eliges esta última, el plazo fijo es tu opción ideal.

plazo fijo A pesar de su bajo rendimiento, el plazo fijo sigue siendo la inversión más popular junto a la compra de dólares.

Plazo fijo: ¿Cuánto rinden tus $2.700.000?

Un plazo fijo se puede hacer por 30 días o más. A medida de que más crece el lapso de tiempo, más es la tasa de interés que ofrece cada banco.