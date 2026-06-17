Arrasa el plazo fijo en dólares: cuánto ganás al mes si invertís USD 850

En ese mapa, el Banco de la Nación Argentina (BNA) se sostiene firme en el primer puesto de rentabilidad para depósitos en moneda extranjera, distanciándose considerablemente de la banca privada internacional.

El BNA ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,60% para los plazos fijos a un mes (30 días).

En cifras concretas: Si hoy decidís constituir un plazo fijo con un capital inicial de USD 850 en el Banco Nación, al vencimiento vas a recibir una ganancia neta de USD 1,12.

De esta manera, el monto total que tendrás acreditado y disponible en tu cuenta ascenderá a USD 851,12.

plazo fijo en dolares (3)

El simulador del mes: ¿Cuánto te deja cada banco por tus USD 850?

Depositar el dinero con los ojos cerrados en tu banco de siempre puede ser un error costoso. Mientras algunas firmas salen a competir para captar las divisas del público, otras se limitan a ofrecer rendimientos simbólicos.

Este es el beneficio neto mensual que obtenés con tus USD 850 según la entidad que elijas, operando siempre a través de canales digitales:

Banco Nación (1,60% TNA): Te llevás una ganancia de USD 1,12 .

Te llevás una ganancia de . Banco Macro (1,50% TNA): Te llevás una ganancia de USD 1,05 .

Te llevás una ganancia de . Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA): Te llevás una ganancia de USD 0,87 .

Te llevás una ganancia de . BBVA Argentina (1,00% TNA): Te llevás una ganancia de USD 0,70 .

Te llevás una ganancia de . Banco Ciudad (0,10% TNA): Te llevás apenas USD 0,07 .

Te llevás apenas . Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA): Tu ganancia es de tan solo USD 0,03.

(Nota: los rendimientos presentados corresponden a estimaciones netas proporcionales calculadas a partir de las pizarras vigentes para colocaciones a un plazo mínimo de 30 días operando por Home Banking).

Un mercado con rendimientos en retirada

Es fundamental que el inversor entienda el contexto general: las tasas para cuentas en moneda dura muestran una tendencia a la baja paulatina si se comparan con períodos anteriores.

Tiempo atrás, el propio Banco Nación lideraba este mismo ranking con una tasa anual del 2,50%, estabilizándose luego en un 2,00% antes de tocar el 1,60% actual.

Esta retracción en los porcentajes de beneficio obliga a los inversores a calcular minuciosamente el impacto de las comisiones y los costos operativos de sus cuentas para maximizar el retorno real.

plazo fijo en dolares (3)

Conclusión: ¿Vale la pena inmovilizar USD 850 por este interés?

Sumar un poco más de un dólar al mes puede parecer una cifra modesta a primera vista para un capital de 850 dólares.

Sin embargo, para los perfiles ultra conservadores, esta operatoria representa un ingreso pasivo asegurado que supera con creces el estancamiento absoluto de dejar los fondos completamente congelados.

Apostando por las alternativas más competitivas de la lista (como Nación o Macro), te garantizás que tu capital trabaje y genere valor mes a mes bajo una previsibilidad del 100%, sin moverte de tu casa.