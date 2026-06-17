Boom del plazo fijo: cuánto ganás por mes con $3.200.000 y el ranking real de bancos

Actualmente, las tasas de interés de referencia en las entidades públicas de primera línea se consolidan en torno al 19,50% anual.

Si decidís colocar tus 3,2 millones de pesos bajo esta tasa máxima durante el plazo mínimo de un mes, la rentabilidad directa te dejará un excelente extra para el bolsillo.

El número final: Un depósito de $3.200.000 al 19,50% TNA genera una ganancia limpia de $51.287,67 en solo 30 días. Tu capital total disponible al vencimiento ascenderá a $3.251.287,67.

Ranking actualizado: ¿Qué banco paga más hoy por canales digitales?

No todos los bancos cuidan tu dinero de la misma manera. Mientras algunas firmas privadas ofrecen rendimientos mínimos, la banca pública lidera las colocaciones.

Este es el desglose de lo que paga cada institución por congelar $3.200.000 durante 30 días a través de Home Banking o aplicaciones móviles:

Banco Provincia (19,50% TNA): Te deja una ganancia neta de $51.287,67 .

Te deja una ganancia neta de . Banco Nación - BNA (19,00% TNA): Te otorga un rendimiento de $49.972,60 .

Te otorga un rendimiento de . BBVA Argentina (18,75% TNA): Tu utilidad mensual se ubica en $49.315,07 .

Tu utilidad mensual se ubica en . Banco Macro (18,00% TNA): Te genera un interés extra de $47.342,47 .

Te genera un interés extra de . Banco Credicoop (15,00% TNA): Tus ganancias caen a $39.452,05 .

Tus ganancias caen a . ICBC Argentina (15,00% TNA): Te liquida un total de $39.452,05 .

Te liquida un total de . Banco Santander (15,00% TNA): El retorno se reduce a $39.452,05.

La diferencia salta a la vista de inmediato. Elegir el banco con mejor tasa frente a las opciones menos competitivas del mercado te permite ganar $11.835,62 más por el mismo dinero inmovilizado.

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El peligro de la ventanilla: la tecnología juega a tu favor

Un error clásico que cometen muchos ahorristas tradicionales es acudir físicamente a una sucursal para constituir el depósito.

Todas las tasas competitivas que analizamos en este informe aplican exclusivamente para operaciones realizadas de forma 100% digital.

Si decidís hacer el trámite cara a cara con un cajero, los bancos penalizan fuertemente el rendimiento. Las tasas presenciales suelen desplomarse por debajo del 15% anual.

Con un monto de 3,2 millones de pesos, operar por ventanilla en lugar de usar el celular puede costarte una pérdida evitable de más de $11.000 de interés en un solo mes.

Conclusión: ¿Conviene armar el plazo fijo?

Aunque el mercado ofrece tasas más moderadas que en trimestres anteriores, la gran fortaleza de esta herramienta sigue siendo su certeza absoluta.

A diferencia de las billeteras virtuales, cuyos rendimientos fluctúan todos los días sin previo aviso, el plazo fijo te congela la ganancia por 30 días.

Para un capital intermedio de $3.200.000, la estrategia inteligente es simple: esquivar las entidades rezagadas, elegir a los líderes de la pizarra digital y operar desde el celular.