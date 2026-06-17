"Manuel Adorni le haría un gran favor al Gobierno yéndose", aseguró Emir Félix

emir felix Emir Félix cuestionó la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y marcó que le haría un favor al Gobierno, yéndose. E

Ahora el Jefe de Gabinete de Javier Milei podría afrontar una moción de censura, si es que la oposición reúne los votos necesarios (más de la mitad de los integrantes de ambas cámaras) para hacerlo. Para eso el primer paso consiste en la aprobación del pedido de interpelación que habilita posteriormente el tratamiento de la moción de censura, para concretar ese paso cualquiera de las dos cámaras debería aprobarlo por mayoría absoluta.

Ante la consulta sobre si la oposición que él integra podría avanzar con esa moción de censura, que es el paso previo para avanzar con una destitución, Félix fue prudente.

"Es una posibilidad, hay que ver si están los números. Pero me parece que si uno va dejando que estas cosas ocurran no sé a dónde llegamos. La verdad que esperamos la explicación oficial, por eso estábamos esperando las declaraciones juradas".

Y argumentó que la chance de avanzar con esa moción de censura "va a ser una cuestión de conciencia de todo el arco opositor".

Mercedes Llano opinó que Adorni debería renunciar

La permanencia de Manuel Adorni en el gobierno, parece hacer ruido incluso hacia adentro de La Libertad Avanza.

En las últimas horas se conocieron declaraciones de la diputada nacional libertaria, Mercedes Llano, quien analizó que podría darse una eventual salida de Adorni, antes de que el Congreso avance con la moción de censura.

Mercedes Llano Mercedes Llano opinó que Manuel Adorni podría salir del Gobierno antes de que el Congreso avance con una moción de censura.

“Creo que su renuncia o remoción son inminentes y no se tratará”, afirmó la legisladora a un diario local.

Para justificar su mirada, la legisladora que surgió del Partido Demócrata, opinó que " la condena social, sus inconsistentes declaraciones y el vacío de autoridad son factores que tornan insostenible su permanencia en el cargo”, sostuvo.