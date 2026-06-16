Cuánto rinde hoy un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días y qué banco paga mayor rendimiento

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Pasando números en limpio: ¿Cuánto rinde un plazo fijo de $1 millón hoy?

Para calcular con exactitud la ganancia que genera esta inversión a 30 días, debemos observar la Tasa Nominal Anual (TNA) activa en las principales entidades del país.

Actualmente, las tasas de interés más competitivas del mercado online, según los registros vigentes, se ubican en torno al 19,50% TNA en los grandes bancos públicos. Si tomamos como referencia esta tasa líder, el cálculo arroja un rendimiento directo mensual del 1,60%.

Si hoy decidís constituir un plazo fijo con un capital inicial de $1.000.000 a un plazo de 30 días con una TNA del 19,50%, al vencimiento vas a recibir una ganancia neta de $16.027,40. De esta manera, tu capital total disponible ascenderá a $1.016.027,40.

Ranking de tasas reales: ¿Qué banco paga más hoy por un plazo fijo online?

Depositar el dinero con los ojos cerrados en tu banco de siempre puede ser un error costoso. A continuación, te mostramos el desglose actualizado de lo que paga cada entidad por congelar $1.000.000 durante un mes a través de canales digitales (Home Banking o aplicaciones móviles):

image Las tasas de interés que ofrecen los diferentes bancos. Fuente: Imagen generada por IA/Diario UNO

Como se observa en el ranking, elegir las opciones líderes frente a las menos competitivas (al 15,00% TNA) implica recibir casi $3.700 extra libres de impuestos por la misma cantidad de dinero inmovilizado.

El "impuesto a la presencialidad": Operá siempre desde el celular

Un descuido recurrente entre los ahorristas tradicionales es manejarse por fuera del ecosistema digital. Las tasas más competitivas reflejadas en el ranking superior aplican exclusivamente para constituciones de plazos fijos realizadas online.

Si un ahorrista opta por acercarse físicamente a una sucursal bancaria para armar el depósito por ventanilla cara a cara con un cajero, las entidades suelen castigar el rendimiento ofreciendo tasas que pueden descender drásticamente, situándose en muchos casos por debajo del 15% TNA.

Para un monto de un millón de pesos, elegir la ventanilla en lugar del celular puede costar una pérdida evitable de varios miles de pesos de interés en apenas 30 días, simplemente por no utilizar la tecnología disponible desde la comodidad del hogar.

Conclusión: ¿Conviene hacer un plazo fijo hoy con $1 millón?

A pesar de que las tasas actuales corren por carriles de mayor moderación y estabilidad que en periodos pasados, la gran fortaleza del plazo fijo tradicional sigue intacta: su riesgo cero y previsibilidad absoluta. Sabés al centavo cuánto vas a cobrar desde el primer minuto.

Para un capital de $1.000.000, la estrategia inteligente consiste en esquivar los bancos rezagados, elegir a los líderes de la pizarra online (como Provincia o Nación al 19% - 19,50%) y exprimir cada peso de interés de manera digital. Para perfiles conservadores, el plazo fijo sigue siendo la defensa predilecta.