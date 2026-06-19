El plazo fijo es una de las inversiones más populares que ofrecen los bancos para todos sus ahorristas y no es casualidad.
Plazo fijo: el dato más importante a tener en cuenta a la hora de hacer uno
Más de la tasa de interés que ofrecen los bancos hay otro dato muy importante que se tiene que tener en cuenta para no perder con un plazo fijo
Esta inversión es conocida por no poseer ningún tipo de riesgo para el ahorrista que quiera depositar su dinero y hacerlo rendir. De hecho, antes de confirmar el plazo fijo, se le informa cuánto es lo que va a ganar en 30 días o en cualquier otro plazo elegido.
Además, está el hecho de que un plazo fijo es muy de hacer y se puede lograr en cuestión de segundos, ya sea desde una computadora, desde un teléfono o desde la propia ventanilla del banco y es esto mismo lo que se debe tener en cuenta para no perder plata.
El dato a tener en cuenta para no perder plata con un plazo fijo
Si bien, es muy importante comparar las tasas de interés que se ofrecen con un plazo fijo, también hay otro aspecto a tener en cuenta y es que si la inversión se realiza por ventanilla, la mayoría de los bancos paga un rendimiento menor a que si se hace vía electrónica.
El otro dato, como ya se dijo, tiene que ver con la tasa de interés, ya que hay bancos que ofrecen más y otros menos, llegando a ser hasta cuatro puntos la diferencia.
Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco de tasa de interés
Estas son las tasas de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo a 30 días:
- BANCO DE LA NACION ARGENTINA: 19%
- BANCO DE GALICIA: 16.25%
- BANCO BBVA ARGENTINA S.A.: 18.75%
- BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.: 15%
- BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 19.5%
- BANCO MACRO S.A.: 18%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.: 17.5%
- BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: 17%
- BANCO PATAGONIA S.A.: 16%
- BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO: 17.5%
- BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA: 18%
- BANCO DE COMERCIO S.A.: 19%
- BANCO HIPOTECARIO S.A.: 18%