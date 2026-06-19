Plazo fijo: el dato más importante a tener en cuenta a la hora de hacer uno

Esta inversión es conocida por no poseer ningún tipo de riesgo para el ahorrista que quiera depositar su dinero y hacerlo rendir. De hecho, antes de confirmar el plazo fijo, se le informa cuánto es lo que va a ganar en 30 días o en cualquier otro plazo elegido.

Además, está el hecho de que un plazo fijo es muy de hacer y se puede lograr en cuestión de segundos, ya sea desde una computadora, desde un teléfono o desde la propia ventanilla del banco y es esto mismo lo que se debe tener en cuenta para no perder plata.