El plazo fijo es, entre todas las inversiones, una de las más populares en Argentina. La otra es la compra de dólares.
El secreto que guardan los bancos al momento de hacer un plazo fijo y a qué hay que estar atentos
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen entre los bancos y los ahorristas, pero hay un detalle que siempre se debe tener en cuenta a la hora de hacer un depósito de este tipo
No es casual que el plazo fijo se encuentre entre las operaciones más realizadas entre ahorristas y entidades bancarias, ya que se trata de una inversión con cero riesgos de pérdidas y que, antes de efectuarla, permite saber cuánto es lo que se va a ganar en un lapso determinado.
En la actualidad, los bancos ofrecen diferentes tipos de plazo fijo, pero el más común y elegido sigue siendo el depósito a 30 días, que es el menor lapso de tiempo que se puede seleccionar.
Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo
Con la caída en la inflación durante el gobierno de Javier Milei, quedaron atrás las épocas en que un plazo fijo llegaba a pagar una tasa de interés superior al 100% anual. De hecho, en la actualidad, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días.
Esto es lo que ofrece cada banco, según lo informado al Banco Central, por un plazo fijo a 30 días:
- Banco Nación: 19% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco BBVA Argentina: 18,5% de tasa de interés anual
- Banco Santander: 16% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco ICBC: 17,2% de tasa de interés anual
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% de tasa de interés anual
- Banco Patagonia: 16% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 17% de tasa de interés anual
El secreto de los bancos a la hora de hacer un plazo fijo
Un secreto a voces que guardan los bancos tiene que ver con cómo se debe hacer un plazo fijo para que el cliente obtenga un mayor rendimiento.
En ese sentido, hay que tener en cuentas que hay entidades como el Banco Nación que hacen una diferencia según el modo en que se haga el plazo fijo, ya sea desde una sucursal por ventanilla o vía electrónica. En ese sentido, si se hace desde un teléfono celular o desde una computadora, el rendimiento es mayor, por lo que se debe tener en cuenta este detalle a la hora de querer hacer un plazo fijo.