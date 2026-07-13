Casas importadas de China: pros y contras según profesionales y empresarios de la construcción

Así se ven terminadas las casas chinas modulares. Pero según los profesionales de la construcción, hay medidas que no se cumplen y también dudas sobre si son acordes a una zona sísimia

Pero más allá del impacto comercial de viviendas hechas en China, se suma la visión de profesionales de la construcción, que contrasta su costo diferencial con cuestiones de seguridad reglamentaria no del todo conocidas.

Qué se sabe (y qué no) de las casas importadas de China

Con un costo por m2 de construcción que superó los U$S1.000 en Mendoza, las casas modulares importadas desde China se comercializan por hasta 30% menos.

Un ejemplo es el de una familia que compró e instaló la suya sobre 70 m2. Su costo aproximado fue U$S50.000, aseguran, sin haber contratado mano de obra alguna y en menos de un día.

Según el presidente del Centro de Ingenieros de Mendoza, Daniel Dimaría, "comparativamente parecen más baratas pero hay que sumarle la instalación de los servicios de agua y gas, con lo cual la brecha se acorta bastante".

En tal sentido, los profesionales de la construcción ponen sobre la mesa información clave a la hora de decidir, medidas y exigencias acordes a lo exigido por el reglamento.

"Se arman con paneles de 2,20 metros, y la altura mínima para una pared o tabique es de 2,40. Además se desconoce si son ignífugas e hidrófugas y falta la aprobación del INPRES para la prevención de sismos", detalló Dimaría.

Casas vs construcción tradicional: competencia e impuestos

Por eso, al margen de ser más económicas se advierte que, hasta constatar puntos críticos y en medio de la unificación de reglas de construcción, serían recomendables para uso temporal. Ejemplo: campamentos mineros o petroleros.

En tal sentido, Sanchís también compara y señala que "la falta de financiamiento es uno de los factores que hacen al mal momento de la actividad".

En ese contexto, varias empresas se anotan como proveedoras de los servicios que las casas que lleguen desde China van a requerir necesariamente para su instalación definitiva.

"Por ese motivo creo que se necesita asegurar un equilibrio impositivo, y de esa manera asegurar la participación de las empresas constructoras en los cimientos y otros servicios necesarios", acotó el presidente de la CAC en Mendoza.

Aunque hay un nicho incipiente de mercado para las nuevas construcciones, todavía no se constató la llegada de envíos del gigante asiático. Mientras, las empresas que comercializan casas prefabricadas se aprestan para lo que viene.