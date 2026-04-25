ANSES dio a conocer el monto máximo que podrán cobrar los jubilados en mayo

Jubilación máxima: Un techo que se ajusta mes a mes

Desde la implementación del nuevo sistema de movilidad por decreto, los haberes se ajustan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. Esto ha generado que el tope jubilatorio suba de forma constante:

Haber máximo de abril: Se ubicó en torno a los $2.559.188.

Se ubicó en torno a los $2.559.188. Haber máximo de mayo: Trepará a los $2.646.201,22, lo que representa un incremento neto de más de $87.000 para quienes perciben el techo del sistema.

Es importante destacar que este grupo de beneficiarios, a diferencia de quienes cobran la mínima, no percibe el bono de $70.000, por lo que su ingreso total depende exclusivamente de la actualización por movilidad.

El incremento del haber máximo no solo afecta a los jubilados, sino que también establece nuevas referencias para el mercado laboral activo. Con el ajuste de mayo, la base imponible máxima para el cálculo de aportes y contribuciones (de jubilación, obra social y PAMI) también sufrirá una actualización, situándose por encima de los $4.162.900.

El esquema de haberes para mayo 2026

Bajo la nueva normativa, ANSES fijó los siguientes valores de referencia para el quinto mes del año:

jubilaciones y pensiones en mayo 2026

Fechas de cobro para haberes superiores a la mínima

Los beneficiarios que perciben los montos más altos, incluidos quienes cobran la máxima, tienen un cronograma de pago diferenciado que se activa en la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: Viernes 22 de mayo.

Viernes 22 de mayo. DNI terminados en 2 y 3: Martes 26 de mayo.

Martes 26 de mayo. DNI terminados en 4 y 5: Miércoles 27 de mayo.

Miércoles 27 de mayo. DNI terminados en 6 y 7: Jueves 28 de mayo.

Jueves 28 de mayo. DNI terminados en 8 y 9: Viernes 29 de mayo.

Con el calendario de pago a jubilados en mayo, un dato a tener en cuenta es que el lunes 25 de mayo no habrá actividad bancaria por ser feriado nacional (Revolución de Mayo), lo que traslada los pagos de los documentos terminados en 2 y 3 al día siguiente.