Con la llegada del nuevo mes, ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) activa el cronograma de pagos para millones de beneficiarios en Argentina. En mayo de 2026, los haberes llegan con una actualización del 3,38% basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elevando la jubilación mínima a $393.174.
Calendario de pago ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en mayo de 2026?
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago para el próximo mes. Con aumentos por movilidad y un bono confirmado, repasamos el cronograma completo según la terminación del DNI
Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, lo que lleva el piso de ingresos a un total de $463.174.
ANSES: ¿Por qué cambia el calendario en mayo?
Este mes presenta una particularidad: el calendario comenzará más tarde de lo habitual. Debido al feriado del 1° de mayo (Día del Trabajador) y la logística de las Pensiones No Contributivas (PNC) durante la primera semana, los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) empezarán a cobrar recién a partir del lunes 11 de mayo.
Asimismo, el feriado del 25 de mayo (lunes) generará una breve interrupción en la última semana del mes, afectando principalmente a quienes superan el haber mínimo.
Jubilados que ganan haberes mínimos: cuándo cobran en mayo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilados con haberes superiores al mínimo: cuándo cobran en mayo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Montos confirmados para mayo 2026
Bajo la Resolución 349/2025, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:
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Jubilación mínima: $393.174,10 (Sin bono)
Jubilación mínima con bono: $463.174,10
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Jubilación máxima: $2.645.689,38
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.539,28 (más bono proporcional).
Dato clave: Los beneficiarios pueden consultar su recibo de sueldo y fecha exacta de cobro a través de la plataforma Mi ANSES o en la app oficial, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.