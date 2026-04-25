Calendario de pago ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en mayo de 2026?

ANSES: ¿Por qué cambia el calendario en mayo?

Este mes presenta una particularidad: el calendario comenzará más tarde de lo habitual. Debido al feriado del 1° de mayo (Día del Trabajador) y la logística de las Pensiones No Contributivas (PNC) durante la primera semana, los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) empezarán a cobrar recién a partir del lunes 11 de mayo.

Asimismo, el feriado del 25 de mayo (lunes) generará una breve interrupción en la última semana del mes, afectando principalmente a quienes superan el haber mínimo.

Jubilados que ganan haberes mínimos: cuándo cobran en mayo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores al mínimo: cuándo cobran en mayo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

anses, jubilados (30)

Montos confirmados para mayo 2026

Bajo la Resolución 349/2025, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.174,10 (Sin bono)

Jubilación mínima con bono: $463.174,10

Jubilación máxima: $2.645.689,38

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.539,28 (más bono proporcional).

Dato clave: Los beneficiarios pueden consultar su recibo de sueldo y fecha exacta de cobro a través de la plataforma Mi ANSES o en la app oficial, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.