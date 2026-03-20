La desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder ya hace más de cinco meses en Chubut, mantiene en vilo a todo el país. Entre la incertidumbre y el paso del tiempo, los investigadores no dejan de prestarle atención a un video, una de las pistas más firmes que tienen sobre el caso de los jubilados desaparecidos.
Jubilados desaparecidos de Chubut: el video al que los investigadores no logran sacarle los ojos de encima
Familiares, amigos y allegados se preguntan cómo avanza la investigación de los jubilados desaparecidos de Chubut, tras cinco meses de ausencia
Jubilados desaparecidos de Chubut: un documento clave
Las imágenes de los jubilados desaparecidos en Chubut, captadas por cámaras de seguridad, nunca dejó de ser de suma importancia y una brújula de los investigadores. En el video se puede observar a los jubilados en una actitud cotidiana, lo que descarta —-en esos minutos finales registrados- cualquier situación de coacción inmediata.
- El lugar: ee registro sitúa a la pareja en un punto estratégico de su recorrido habitual, poco antes de desaparecer.
- El estado: se los ve con movimientos naturales, lo que refuerza la hipótesis de que su desaparición ocurrió de manera abrupta tras alejarse del radio urbano.
El misterio de la camioneta de los jubilados desaparecidos de Chubut
El video no solo muestra a Juana Morales y Pedro Kreder, sino también el vehículo en el que se desplazaban. La falta de registros posteriores en otras cámaras de la red de vigilancia vial es lo que genera el mayor interrogante: ¿en qué punto se desviaron los jubilados desaparecidos para volverse invisibles al sistema?
"Ese video es el último suspiro de normalidad que tenemos de ellos. Es la prueba de que estaban bien y de que algo, aún no determinado, interrumpió su camino", señalan fuentes cercanas a la causa.
Sin rastro físico, pero con memoria digital
A pesar de los intensos operativos por tierra y aire para dar con los jubilados desaparecidos, la geografía de Chubut no ha devuelto señales de la pareja. Por eso, este fragmento de video es analizado una y otra vez por peritos informáticos buscando detalles mínimos: una luz de giro, un gesto o la presencia de un tercer vehículo que pudiera haberlos seguido.
Para la familia, ver esas imágenes es un arma de doble filo: el dolor de la ausencia frente a la confirmación de que estuvieron ahí, a plena luz del día, antes de entrar en el vacío que hoy moviliza, no como al principio, a toda una comunidad.