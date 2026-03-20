Jubilados desaparecidos de Chubut: el video al que los investigadores no logran sacarle los ojos de encima

"Ese video es el último suspiro de normalidad que tenemos de ellos. Es la prueba de que estaban bien y de que algo, aún no determinado, interrumpió su camino", señalan fuentes cercanas a la causa.

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Sin rastro físico, pero con memoria digital

A pesar de los intensos operativos por tierra y aire para dar con los jubilados desaparecidos, la geografía de Chubut no ha devuelto señales de la pareja. Por eso, este fragmento de video es analizado una y otra vez por peritos informáticos buscando detalles mínimos: una luz de giro, un gesto o la presencia de un tercer vehículo que pudiera haberlos seguido.

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Para la familia, ver esas imágenes es un arma de doble filo: el dolor de la ausencia frente a la confirmación de que estuvieron ahí, a plena luz del día, antes de entrar en el vacío que hoy moviliza, no como al principio, a toda una comunidad.