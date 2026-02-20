Uno de los presos que escapó el jueves de la Alcaidía de Tunuyán fue recapturado en un enorme despliegue policial en el Valle de Uco. El operativo continúa para encontrar al segundo fugado. Como consecuencia de este hecho, un penitenciario de 43 años murió de un infarto.
Capturaron a uno de los presos que escapó de la Alcaidía de Tunuyán, donde murió un penitenciario
Se trata de Víctor Bravo Morón, uno de los presos que escapó el jueves del centro penitenciario de Tunuyán. La Policía busca al segundo fugado
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, lo confirmó a través de sus redes: "En el marco del operativo cerrojo dispuesto con helicóptero, drones y apoyo de distintas unidades, la Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán recapturó a Víctor Bravo Morón, uno de los internos que se había fugado de la Alcaidía".
la funcionaria indicó: "El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Rotonda del Gaucho. En la zona continúan desplegados todos los recursos: aeronaves, sistemas de vigilancia aérea, cuerpos especiales y efectivos de varias dependencias policiales".
Noticia en desarrollo. Ampliaremos