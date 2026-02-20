Capturaron a uno de los presos que escapó de la Alcaidía de Tunuyán, donde murió un penitenciario

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, lo confirmó a través de sus redes: "En el marco del operativo cerrojo dispuesto con helicóptero, drones y apoyo de distintas unidades, la Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán recapturó a Víctor Bravo Morón, uno de los internos que se había fugado de la Alcaidía".

victor bravo moron detenido alcaidia tunuyan 2 Foto: Ministerio de Seguridad

la funcionaria indicó: "El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Rotonda del Gaucho. En la zona continúan desplegados todos los recursos: aeronaves, sistemas de vigilancia aérea, cuerpos especiales y efectivos de varias dependencias policiales".