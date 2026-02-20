Inicio Policiales Preso
Buscan al cómplice

Capturaron a uno de los presos que escapó de la Alcaidía de Tunuyán, donde murió un penitenciario

Se trata de Víctor Bravo Morón, uno de los presos que escapó el jueves del centro penitenciario de Tunuyán. La Policía busca al segundo fugado

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Víctor Bravo Morón es uno de los presos que se escapó de la Alcaidía de Tunuyán el jueves. 

Víctor Bravo Morón es uno de los presos que se escapó de la Alcaidía de Tunuyán el jueves. 

Uno de los presos que escapó el jueves de la Alcaidía de Tunuyán fue recapturado en un enorme despliegue policial en el Valle de Uco. El operativo continúa para encontrar al segundo fugado. Como consecuencia de este hecho, un penitenciario de 43 años murió de un infarto.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, lo confirmó a través de sus redes: "En el marco del operativo cerrojo dispuesto con helicóptero, drones y apoyo de distintas unidades, la Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje de Tunuyán recapturó a Víctor Bravo Morón, uno de los internos que se había fugado de la Alcaidía".

victor bravo moron detenido alcaidia tunuyan 2

la funcionaria indicó: "El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Rotonda del Gaucho. En la zona continúan desplegados todos los recursos: aeronaves, sistemas de vigilancia aérea, cuerpos especiales y efectivos de varias dependencias policiales".

Noticia en desarrollo. Ampliaremos

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar