La comedia adolescente de los 80 que ahora vuelve a triunfar en Netflix

"La chica de rosa" tiene una duración total de 1 hora y 36 minutos, y cuenta con las actuaciones de Molly Ringwald, Harry Dean Stanton, Jon Cryer, Annie Potts, James Spader y Andrew McCarthy.

Muchos críticos pensaron que tras el éxito de "El club de los cinco" y de "La chica de rosa", la actriz Molly Ringwald triunfaría como una gran estrella en Hollywood, pero la joven rechazó papeles como "Ghost y Pretty Woman".

También podemos destacar que esta película fue dirigida por Howard Deutch, producida por Lauren Shuler Donner, y escrita por John Hughes, quien también se desempeñó como productor coejecutivo.

Además, es importante destacar que esta producción es considerada como un clásico de culto, y se lo identifica comúnmente como una película "Brat Pack": es un apodo dado a un grupo de jóvenes actores estadounidense que aparecieron con frecuencia juntos en películas orientadas a adolescentes en la década de 1980.

