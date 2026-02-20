En Netflix siempre podemos encontrar películas que por diversos motivos han logrado consagrarse como icónicas. Este es el caso de la comedia romántica que te recomendaremos a continuación.
La comedia adolescente de los 80 que ahora vuelve a triunfar en Netflix
Es un clásico de los 80, marcó a toda una generación y ahora se puede volver a ver gracias a Netflix
Se trata de "Pretty In Pink", también conocida como "La chica de rosa", una película que se estrenó en 1986 y que contó con actores que hoy son verdaderas estrellas de Hollywood.
¿De qué trata la película "La chica de rosa"?
La sinopsis de este clásico de los años 80 es la siguiente: "Una joven de clase baja teme que su pobreza afectará su relación con un compañero de escuela de familia adinerada".
"La chica de rosa" tiene una duración total de 1 hora y 36 minutos, y cuenta con las actuaciones de Molly Ringwald, Harry Dean Stanton, Jon Cryer, Annie Potts, James Spader y Andrew McCarthy.
Muchos críticos pensaron que tras el éxito de "El club de los cinco" y de "La chica de rosa", la actriz Molly Ringwald triunfaría como una gran estrella en Hollywood, pero la joven rechazó papeles como "Ghost y Pretty Woman".
También podemos destacar que esta película fue dirigida por Howard Deutch, producida por Lauren Shuler Donner, y escrita por John Hughes, quien también se desempeñó como productor coejecutivo.
Además, es importante destacar que esta producción es considerada como un clásico de culto, y se lo identifica comúnmente como una película "Brat Pack": es un apodo dado a un grupo de jóvenes actores estadounidense que aparecieron con frecuencia juntos en películas orientadas a adolescentes en la década de 1980.
¿Dónde se puede ver la película "La chica de rosa"?
- En Argentina, la película "La chica de rosa" se puede ver en Netflix.
- En España, la película "La chica de rosa" está para alquilar en Apple TV y en Prime Video.
- En los Estados Unidos, la producción "Pretty in Pink" se puede ver en Paramount, en AMC, entre otras.