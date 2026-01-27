Prorrogaron la Emergencia Energética y avanzan con la privatización de la importación de gas natural

galileo-cargo-primera-flota-gnl-del-pais HORIZONTAL – copia Persiste una falta de capacidad de transporte para llevar el gas desde la Cuenca Neuquina, en particular Vaca Muerta, hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Litoral.

Privatización de la importación con “precios máximos”

La norma introduce un cambio de fondo en la operatoria del comercio exterior energético: el Estado busca retirarse como importador directo de GNL a través de ENARSA y transferir esa función al sector privado.

En ese marco, el Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso competitivo para seleccionar a un comercializador privado que se encargue de la importación y regasificación del GNL mediante la terminal de Escobar, actualmente la única operativa en el país. Según el Ejecutivo, la intervención estatal en esta materia “ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura”.

No obstante, frente a la existencia de una única terminal de ingreso —considerada un monopolio natural—, el DNU establece un “precio máximo” para la venta de ese gas en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027. El tope se determinará en función de un marcador internacional, más los costos logísticos, con el objetivo de evitar abusos de posición dominante por parte del eventual operador privado.

Los motivos de la emergencia

En los considerandos, el Poder Ejecutivo expone los principales factores que justifican la prórroga de la emergencia energética:

Cuello de botella: persiste una falta de capacidad de transporte para llevar el gas desde la Cuenca Neuquina, en particular Vaca Muerta, hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Litoral.

Dependencia del GNL: sin la importación de buques metaneros, “la demanda necesaria para abastecer a los usuarios residenciales y garantizar el funcionamiento de las centrales térmicas quedaría insatisfecha en los días de mayor rigor invernal”.

Plan alternativo: en caso de que fracase la licitación para que un privado asuma la importación, ENARSA deberá retomar la responsabilidad de garantizar el suministro.

