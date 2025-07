Patricia Amico, la locutora de Radio Nihuil que hace 27 años despierta a Mendoza con su risa

Patricia Amico, locutora de Radio Nihuil Pato Amico se muestra siempre dispuesta a una sonrisa en los estudios de Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Diario UNO compartió una jornada laboral con Patricia Amico para verla de cerca en acción y comprobar que su risa espontánea es tan auténtica e inocente como las acequias mendocinas.

En un break del aire de Radio Nihuil, la locutora compartió su historia de vida y sus hitos en la carrera, con honestidad, humor y una emoción que se cuela en cada palabra.

Nacida para hacer radio

“Ser locutora se me dio desde que mi mamá me tuvo en la panza”, suelta Amico con naturalidad. Y es así, desde el jardín de infantes jugaba a ser presentadora de noticias, animaba actos escolares, leía en voz alta, actuaba y encontraba cualquier excusa para esquivar las clases de matemática.

La pasión por la comunicación no fue una revelación tardía, sino un destino asumido con total alegría. Durante la escuela secundaria, su vecino Miguel Flores -periodista de Diario UNO- le recomendó la carrera de locución en la Universidad Maza. No lo dudó. Se inscribió y se recibió rodeada de una camada que, como ella, soñaba con trabajar en los medios.

Recuerda las tardes de radionovelas de Radio Nihuil que escuchaba con su mamá. La radio estaba presente incluso antes de ser trabajo. “Nunca me caractericé por la seriedad ni fui muy estudiosa, pero sí sabía lo que quería”, resume con firmeza quien ante el micrófono transmite alegría, inocencia y empatía con la audiencia.

Sus inicios en las trasnoches de Radio Nihuil

Apenas terminó la secundaria, Patricia hizo sus primeras armas en radios comunitarias y en emisoras locales como las AM Libertador y Nacional o la FM Infinita. En ese camino forjó experiencia y soltura, hasta que en 1998 la Universidad Maza recibió un pedido de Radio Nihuil: necesitaban una locutora para un nuevo ciclo nocturno.

Fue así que llegó a "Imaginaria", un programa de trasnoche que era conducido por Marcelo Sapunar. La prueba de voz no fue perfecta, admite. “Me equivoqué en todo y encima me reía”, recuerda entre carcajadas.

Pero fue precisamente esa espontaneidad lo que conquistó al conductor. “Me encantó tu risa, me encantó tu forma de ser”, le dijo él. Y así quedó elegida como la locutora de ese ciclo que iba hasta las 3 de la madrugada. Corría el verano del '98.

Patricia Amico, locutora de Radio Nihuil en la redacción multimedia La locutora de Radio Nihuil empezó haciendo un programa de trasnoche en el verano del '98. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Y las madrugadas en Nihuil se volvieron un lugar feliz para ella. El teléfono fijo -cuando aún no reinaban los celulares- sonaba constantemente: enfermeros, estudiantes, estacioneros. “Era como estar con amigos, un recreo permanente”, cuenta.

Su papá la llevaba y la traía a la radio que entonces funcionaba en calle Echeverría; ella aún no manejaba y seguía siendo, como dice con ternura, “una hija sobreprotegida”.

Una conexión a pura risa con Andrés Gabrielli

Luego de dos años en Imaginaria, Patricia Amico pasó por FM Brava y regresó a Nihuil como locutora estable los fines de semana, cubriendo turnos largos los sábados, domingos y feriados. Estar los sábados en "La Conversación" le abrió la oportunidad de conocer a Andrés Gabrielli, conductor con quien comenzaría un vínculo profesional que lleva ya dos décadas.

En La Conversación, el programa semanal de Gabrielli, Pato descubrió que detrás de la fama de “serio y culto” del periodista y escritor había un compañero de trabajo con el que podía reírse sin restricciones.

El 2005 marcó el inicio de Primeras Voces, y desde entonces no faltó un solo año a esa cita con los oyentes de la primera mañana de Radio Nihuil.

Patricia Amico y Andrés Gabrielli.jpg La Legislatura distinguió a Primeras Voces por sus 20 años al aire. Aquí, Amico y Andrés Gabrielli posan chistosos para la cámara.

“Tenía mucho miedo, porque me decían que no iba a poder mandarme ninguna con él, pero desde el primer día nos reímos juntos”, confiesa ahora, en retrospectiva, sobre la figura de Andrés Gabrielli, uno de los más afamados conductores de radio de Cuyo.

Esa naturalidad que identifica la audiencia es una de las claves del éxito del programa radial, que combina información de calidad con calidez y cercanía.

Cuando la voz en la radio no está impostada

Si hay algo en su vida laboral que Patricia Amico no negocia es su autenticidad. “Siempre hice mi carrera a mi manera, nunca tuve que hacer otro personaje que no sea el de yo misma. Todo lo que sale de mí al aire es auténtico, y en la radio eso se nota”, asegura.

Su voz claro que lleva su marca personal, pero lo que realmente la distingue al aire de Nihuil es su risa, esa que acompaña, relaja y conecta.

“Pensé que la voz iba a ser lo más importante y resulta que me reconocen por la risa”, dice precisamente entre risas. En un medio que a menudo exige perfección, ella convirtió los errores en momentos entrañables.

Cuando meto la pata, tampoco me quieren matar porque prevalece la carcajada. No considero la vida sin humor Cuando meto la pata, tampoco me quieren matar porque prevalece la carcajada. No considero la vida sin humor

Patricia Amico, locutora de Radio Nihuil Patricia Amico no concibe la vida sin humor. Sus ocurrencias al aire son festejadas por los oyentes de Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Como locutora, Amico sostiene que ella representa al oyente común, ese que no entiende todos los tecnicismos pero se anima a preguntar. Ese rol, dice, la ayudó a ganarse la confianza del público. Y mejor aún, su cariño y fidelidad.

Tiene anécdotas con su audiencia que suman de a cientos, entre ellas destaca una: "Para el 9 de julio transmitimos desde la plaza de Godoy Cruz, estábamos con Ricardo Montacuto y un señor se acercó y nos dijo que el equipo de Andrés Gabrielli y el de Montacuto son los únicos que no piden permiso para entrar a su casa".

O cuando en una de las celebraciones por los 20 años de Primeras Voces, una mujer se le acercó para confesarle que "mi risa la había salvado de momentos de mucho bajón".

Enseña locución a las nuevas generaciones

Además de su trabajo en radio, Patricia Amico se dedica a formar nuevas generaciones de comunicadores, especialmente locutores. Da clases en la Universidad Maza y talleres de oratoria en el IUCE.

En sus clases universitarias, compara el trabajo radial con un equipo de fútbol. “El conductor es el DT. Si él quiere pasarte la pelota, entrás. Si no, no te metés. En la radio alguien tiene que tomar el timón”, explica.

Y ella, que se crió entre dos hermanos varones muy pícaros, siempre ejerció el rol de mediadora. Hoy traslada esa habilidad al aire: armoniza los climas, aplaca tensiones, y suaviza las noticias difíciles.

No soy humorista porque no me sale contar chistes, pero tengo ese papel de mediadora. Y soy feliz así No soy humorista porque no me sale contar chistes, pero tengo ese papel de mediadora. Y soy feliz así

Patricia Amico con Ricardo Montacuto en "No tenés cara" de Radio Nihuil Amico también es la locutora de No Tenés Cara, el programa de Ricardo Montacuto que va de 10 a 13 por Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La vida le dio una función que abraza con orgullo: hacer sentir mejor al otro, acompañar sin invadir, generar una compañía cálida desde un estudio de radio o desde el lugar que le toque ocupar.

Pero claramente su destino estaba marcado y el aire de la radio es su lugar en el mundo. Ya desde las calles de su Guaymallén natal, en Pedro Molina, o frente a sus compañeritos de aula, el arte de comunicar fluye con naturalidad por sus venas.

La audiencia de la radio es parte de su familia

A lo largo de los años, Pato tejió una relación de profunda intimidad con su audiencia de Radio Nihuil. Durante la pandemia recibió estampitas, rosarios y mensajes de aliento. Muchos la sienten como parte de su familia. Y con varios hasta ha forjado una verdadera amistad.

Cuando se ausenta por enfermedad, los oyentes lo notan y la extrañan. Esa conexión, dice, es una de las cosas más lindas que le dio la radio.

Gracias a la relación tan cercana que tengo con la audiencia, hasta entablé amistad con algunos oyentes. La radio me dio todo Gracias a la relación tan cercana que tengo con la audiencia, hasta entablé amistad con algunos oyentes. La radio me dio todo

Patricia Amico, locutora de Radio Nihuil La locutora se siente orgullosa de pertenecer a la familia de Radio Nihuil hace casi tres décadas. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Su concepto de familia se extiende también a sus compañeros de trabajo en Radio Nihuil, no sólo los conductores, periodistas y humoristas con los que le dan forma a los programas sino con los que están "detrás del aire", productores, técnicos, operadores.

"Comparto mi vida con todos ellos, mis días buenos y no tan buenos, soy tan transparente que ya saben cuando llego un poco cruzada", revela con una sonrisa. Y completa: "Los oyentes también se dan cuenta, el aire de la radio es una comunicación que no admite filtros".

Su paso por la televisión hablando de deportes

Aunque la radio hoy también se transmite por streaming, Pato afirma que no se siente tan cómoda frente a las cámaras. “Soy muy vergonzosa y muy crítica con la imagen. En el streaming de Radio Nihuil me olvido que estoy en cámara, pero la televisión nunca estuvo en mis planes”.

Sin embargo, en su juventud tuvo una breve experiencia televisiva en San Martín, en un programa donde hablaba de deportes. Pero fue un mundo que no la sedujo. Lo suyo es la palabra hablada, sin maquillaje ni poses. Tampoco lo fue el deporte, "soy una ojota", admite con su clásica simpatía.

En la actualidad, además de su labor en Nihuil, conduce un ciclo en streaming para el Colegio Farmacéutico de Mendoza. Y, claro, sigue educando.

Un sueño hecho realidad... fuera de la radio

Uno de los sueños que pudo cumplir en su carrera como locutora fue cantar los votos de la Vendimia. No una, sino dos veces en el Acto Central, y conducir una Repetición. “Por suerte mis padres llegaron a verme en el teatro griego, por televisión al menos. Fue muy emocionante”, recuerda.

Su papá, que al principio soñaba con que fuera contadora, terminó aceptando con orgullo su camino en los medios de comunicación. “Yo siempre lo jodía: ‘Contadora de chistes puedo ser’. Pero después, cuando la gente me reconocía por la calle, él estaba feliz de decir que era mi papá”, relata con un dejo de nostalgia.

Su mamá, en tanto, era una fan incondicional, con una chispa particular que Pato siente que heredó y lleva al aire todos los días. "Era una loca de atar mi mamá, parte de sus locuras yo las llevo a la radio", confirma.

La bendición de hacer lo que nos gusta

Su hija, Lara Mía Tello, de 12 años, es hoy su principal impulso. “Es bastante artista, le gusta cantar y bailar, pero tiene un perfil más bajo. Como hicieron mis padres conmigo, yo la voy a apoyar en todo lo que quiera hacer”, anticipa Amico en su rol maternal que tanto le alimenta el corazón.

La maternidad, lejos de frenar su carrera, la llenó de propósito. Le dio más razones para seguir, más herramientas para empatizar con la audiencia y más ternura para compartir al aire de Radio Nihuil.

En este 2025, Primeras Voces está cumpliendo 20 años y Patricia Amico estuvo desde el primer día. Acompañando a Andrés Gabrielli, pero también al público. Porque si algo ha logrado esta dupla es mantenerse vigente sin traicionar su esencia.

Patricia Amico con Andrés Gabrielli y Sara González en "Primeras Voces" de Radio Nihuil Desde hace 20 años, Amico es parte del equipo que despierta a los mendocinos todas las mañanas por Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

“Estoy muy feliz, muy orgullosa de que la vida me haya llevado a ocupar esta función hermosa, soy una bendecida”, dice. Y mientras lo dice, alguien, del otro lado, sonríe. Porque su voz -y su risa- ya son parte del paisaje emocional de Mendoza.