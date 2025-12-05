¿Qué significa y de dónde viene la costumbre de soplar las velas en los cumpleaños?

torta Qué significa el ritual de las velas en el cumpleaños.

¿Qué significa?: cuál es la historia de las velas de cera

Las velas de cera existen hace más de 5000 años. La historia comenzó con los antiguos egipcios, quienes crearon las primeras versiones antiguas de velas al sumergir juntos en grasa animal.

Con el paso del tiempo y la historia, la técnica para fabricar velas se fue perfeccionando. En lugar de sebo, se empezó a usar cera de abeja. Las velas en la historia han tenido fines de todo tipo: se han usado para iluminar habitaciones, para rituales religiosos o para decorar la casa.

soplar velas Las velas existen hace miles de años. Se fueron transformando por la evolución tecnológica y la aparición de materiales más maleables.

Fue en la Edad Media cuando las velas comenzaron a ser populares, sobre todo por la presencia e importancia de la iglesia. En el siglo XIX, las velas se empezaron a fabricar con parafina.

En la modernidad la producción de velas se estandarizó e industrializó, motivo por el cual se hicieron mucho más accesibles para el público en general. Hoy se pueden conseguir materiales de todo tipo para fabricar velas en casa de manera artesanal.

Te explico qué significa la costumbre de soplar las velas en los cumpleaños

¿Por qué soplamos las velas en nuestro cumpleaños? Si te preguntas qué significa esta costumbre, debemos movernos en la historia para descubrirlo.

Artemisa Las velas en las tortas forman parte de rituales vinculados a la religión y lo espiritual.

La idea de colocar velas en la torta de cumpleaños y soplarlas, proviene de la antigua Grecia. Para los griegos, las velas tenían un vínculo directo con los dioses y se utilizaban como ofrenda. Se usaban para honrar a la diosa de la luna, Artemisa.

Los griegos colocaban velas en tortas redondas o pedían deseos a los dioses mientras las soplaban. En la antigua Roma, las celebraciones de cumpleaños eran muy importantes. Para los romanos las velas tenían un poder protector.

Posteriormente, la Iglesia Católica instauró el uso de las velas para honrar y pedir la protección a los santos. En la Edad Media se empezaron a cocinar tortas de cumpleaños adornadas con velas como un homenaje al cumpleañero.