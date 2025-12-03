Todas las personas han experimentado en algún momento una pequeña descarga eléctrica al darle la mano a alguien, aunque no todos saben exactamente qué significa. La misma también se produce al quitarse la ropa o al entrar en contacto con ciertos objetos.
Qué significa cuando una persona te da corriente eléctrica al tocarla, según la ciencia
El hecho de que una persona te dé corriente eléctrica puede deberse a varios factores. ¿Qué significa esto para la ciencia?
Este fenómeno se relaciona con la energía de una persona y se denomina electricidad estática. Es la liberación repentina de la corriente eléctrica que se acumula en nuestro cuerpo o en otros materiales.
Por qué se da la corriente eléctrica entre personas
Según la ciencia, el hecho de que se produzca una corriente eléctrica entre personas se denomina electricidad estática, y se produce por el intercambio de cargas entre dos objetos electrizados.
La descarga eléctrica ocurre cuando una persona acumula electrones y entra en contacto con otra que tiene una carga opuesta o sin carga. Los electrones buscan liberarse, y es por eso que recurren a otro cuerpo para intentar descargarse.
El ser humano es un conductor de la electricidad por naturaleza, por lo que algunas personas son capaces de transmitir electricidad a través de sus propios cuerpos.
La ropa de lana y los tejidos sintéticos como el poliéster favorecen la acumulación de corriente eléctrica, por lo que se incrementa la posibilidad de una descarga al usar estos elementos.
Aunque estas descargas suelen ser inofensivas, quienes usan marcapasos u otros dispositivos médicos deben tener precaución, ya que la electricidad podría generar interferencias.
Qué influye en la acumulación de electricidad
Ahora que sabes qué significa este fenómeno, es válido decir que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en España dice que la acumulación de electricidad en una persona se da por varios factores:
- El movimiento en el entorno, ya que a mayor movimiento, mayor carga.
- Algunas características físicas de la persona, por ejemplo, sudoración excesiva o hiperhidrosis.
- El contacto con cuerpos o materiales susceptibles de cargarse eléctricamente.
- Estar cerca de campos eléctricos generados por cuerpos ya cargados.
- La humedad en el ambiente, por ejemplo, cuando el entorno es seco, es más factible la acumulación de cargas que cuando se está en sitios húmedos.
- Las fibras sintéticas, como el poliéster, que hacen parte de la ropa que se usa diariamente, favorece la acumulación de cargas.
- El piso es uno de los factores que más conduce electricidad, por lo que los suelos con alfombras y tapetes favorecen más la creación de cargas eléctricas.