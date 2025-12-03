Qué significa cuando una persona te da corriente eléctrica al tocarla, según la ciencia

La descarga eléctrica ocurre cuando una persona acumula electrones y entra en contacto con otra que tiene una carga opuesta o sin carga. Los electrones buscan liberarse, y es por eso que recurren a otro cuerpo para intentar descargarse.

El ser humano es un conductor de la electricidad por naturaleza, por lo que algunas personas son capaces de transmitir electricidad a través de sus propios cuerpos.

La ropa de lana y los tejidos sintéticos como el poliéster favorecen la acumulación de corriente eléctrica, por lo que se incrementa la posibilidad de una descarga al usar estos elementos.

ciencia, electricidad.jpg Qué significa cuando una persona te da corriente eléctrica, según la ciencia

Aunque estas descargas suelen ser inofensivas, quienes usan marcapasos u otros dispositivos médicos deben tener precaución, ya que la electricidad podría generar interferencias.

Qué influye en la acumulación de electricidad

Ahora que sabes qué significa este fenómeno, es válido decir que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en España dice que la acumulación de electricidad en una persona se da por varios factores: