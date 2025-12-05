La palabra del día es "gattara": ¿qué significa?

Tras la caída del Imperio Romano, el latín se empezó a mezclar con otras lenguas nativas, danto origen a idiomas variados que conservaban, y aún conservan, ciertas raíces latinas.

El idioma italiano se estandarizó tras la unificación política de Italia en 1861, estableciendo el dialecto toscano florentino como base. El aporte literario de Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio fue clave para esta estandarización.

Hoy existen alrededor de 67 millones de hablantes del idioma italiano, de los cuales 18 millones son nativos. Es la lengua oficial de Italia, San Marino, el Vaticano; y la segunda lengua oficial en algunas zonas de Suiza, Eslovenia y Croacia.

¿Qué significa la palabra "gattara" y de qué manera se utiliza?

"Gattara" es una palabra italiana de uso coloquial y meramente coloquial que se utiliza para nombrar a una mujer que dedica tiempo a diario y dinero para alimentar gatos callejeros.

gatos Las gattaras son mujeres que cuidan a los gatos callejeros con amor, comida y acompañamiento.

Esta palabra describe a una especie de protectora de los animales de la calle y sin hogar. La palabra viene de "gatta", que significa "gata" en español. Describe un vínculo especial con los animales más indefensos.

¿Qué significa esta palabra en tu día a día? Este término italiano es un recordatorio diario de lo importante que es cuidar y apreciar a los animales que nos rodean.

Una palabra y algo más: 4 conceptos raros del idioma italiano

italia El italiano es uno de los idiomas más bellos y profundos que existen.