La palabra del día es "gattara": ¿qué significa?

¿Qué es una palabra? Las palabras forman parte de un sistema lingüístico ordenado, organizado y construido a lo largo el tiempo. Las palabras son las unidades mínimas de sentido dentro de ese sistema, que al combinarse con otras van construyendo unidades más complejas.
Toda palabra puede ser utilizada durante el día como una guía, hace falta encontrar la correcta. Hoy te cuento qué significa "gattara" un concepto jergal del idioma italiano que solo existe en esta lengua y cultura. Continúa leyendo para descubrirlo.
El italiano es un idioma antiguo, muy bonito al oído y muy divertido de aprender. Es uno de los idiomas de las artes, la música, la literatura y la gastronomía. Nació hace cientos de años de la mano del latín vulgar, como otras tantas lenguas romances que tienen como base este idioma.
Tras la caída del Imperio Romano, el latín se empezó a mezclar con otras lenguas nativas, danto origen a idiomas variados que conservaban, y aún conservan, ciertas raíces latinas.
El idioma italiano se estandarizó tras la unificación política de Italia en 1861, estableciendo el dialecto toscano florentino como base. El aporte literario de Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio fue clave para esta estandarización.
Hoy existen alrededor de 67 millones de hablantes del idioma italiano, de los cuales 18 millones son nativos. Es la lengua oficial de Italia, San Marino, el Vaticano; y la segunda lengua oficial en algunas zonas de Suiza, Eslovenia y Croacia.
¿Qué significa la palabra "gattara" y de qué manera se utiliza?
"Gattara" es una palabra italiana de uso coloquial y meramente coloquial que se utiliza para nombrar a una mujer que dedica tiempo a diario y dinero para alimentar gatos callejeros.
Esta palabra describe a una especie de protectora de los animales de la calle y sin hogar. La palabra viene de "gatta", que significa "gata" en español. Describe un vínculo especial con los animales más indefensos.
¿Qué significa esta palabra en tu día a día? Este término italiano es un recordatorio diario de lo importante que es cuidar y apreciar a los animales que nos rodean.
Una palabra y algo más: 4 conceptos raros del idioma italiano
- La palabra "tracotante" se utiliza para describir a una persona muy confiada o a una persona muy arrogante.
- Existe una palabra para nombrar a una persona que no tiene vergüenza, "zuzuzzurellone".
- La frase del idioma italiano "essere in bolletta" significa "no tener dinero".
- Finalmente, la palabra "gagiloffo", se utiliza para nombrar a una persona que es muy jovial o astuta.