La palabra del día es "svet": ¿qué significa?

El idioma ruso se estandarizó recién en el siglo IX de la mano de los hermanos Cirilo y Metodio que sentaron la base literaria y alfabética del ruso antiguo eclesiástico.

El idioma eslavo continuó evolucionando hasta transformarse en el ruso moderno. En 1918, luego de la Revolución Bolchevique, el idioma ruso sufrió reformas lingüísticas y una simplificación ortográfica que estandarizó aún más el idioma.

muñecas rusas Toda palabra puede usarse como guía e inspiración diaria.

Este idioma está repleto de palabras, frases, textos, libros y construcciones lingüísticas muy interesantes. Por ejemplo, el ruso está compuesto por más de medio millón de palabras, aunque solo se utilizan de manera frecuente 2500 palabras.

Un ejemplo de las muchas curiosidades del idioma ruso, es la formación o composición de los apellidos. El apellido de una persona al nacer es el de su padre, pero con una modificación de género, por ejemplo, si un padre se apellida Ivanov, su hijo puede ser Ivanovich y su hija, Ivanovna.

El ruso es el idioma de los zares y de muchos artistas famosos como Tolstoy y Pasternak. Actualmente, en el mundo existen más de 300 millones de hablantes del idioma ruso, es la cuarta lengua más hablada del mundo. Es un idioma principalmente fonético, con tres géneros y sin artículos.

¿Qué significa la palabra rusa "svet" y cómo puede acompañarte?

"Svet" es una palabra corta, pero muy profunda ¿Qué significa esta hermosa palabra? Este concepto del idioma ruso significa "luz". En la cultura rusa se puede utilizar para muchas cosas.

luz Una palabra que invita a trabajar en lo espiritual y ver la vida con cierto grado de esperanza.

Normalmente, se emplea como nombre propio seguido del sufijo -lana. Svetlana es un nombre de mujer muy bonito que remite a la luminosidad.

Sin embargo, no es para lo único que sirve esta palabra. "Svet" tiene un significado metafórico, remite a la luz o iluminación espiritual, más que a la luz en sí. Es un sinónimo de esperanza, pureza y claridad.