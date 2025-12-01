La palabra del día es "parea": ¿qué significa?

Esta lengua nace en el siglo III a.C, ligada a los pueblos indoeuropeos de la península balcánica y los dialectos griegos antiguos.

Los primeros registros del idioma o testimonios de la lengua figuran en las tablillas de arcilla de Creta. Es uno de los idiomas más antiguos y de mayor influencia en la cultura occidental. Es el idioma de importantes obras literarias, escritos filosóficos, registros históricos y obras del pensamiento.

La cultura griega es una de las más antiguas de Europa, motivo por el cual muchas regiones cercanas han tomado gran cantidad de palabras, costumbres, proverbios y modismos del idioma, así como creencias, gastronomía y arte en su sentido más general.

idioma griego El griego, junto con el latín, es una de las lenguas más antiguas.

El griego moderno es el idioma oficial de Grecia y Chipre. En la actualidad, la lengua cuenta con aproximadamente 13 millones de hablantes repartidos por el mundo, nativos y aprendices. Grecia es el país con la mayor cantidad de hablantes.

Existen muchísimas palabras hermosas griegas, así como frases e historias mitológicas sobre dioses y diosas. Algunas frases populares o muy utilizadas son:

Si quieres riquezas y honor, no duermas al amanecer.

Cuanto vive alguien, tanto aprende.

Muchas opiniones hunden el barco.

Mejor en tu lugar desnudo que arreglado en el extranjero.

¿Qué significa la palabra "parea" y de qué manera acompaña tu día?

"Parea" es una palabra griega de uso coloquial y cotidiano que se usa para describir la compañía de amigos cercanos, con experiencias similares y valores compartidos.

amistad Una palabra para valorar y apreciar las amistades más profundas.

Esta palabra del idioma griego remite a una conexión de amistad muy profunda que va más allá de la socialización. "Parea" representa un compañerismo y cercanía que no se tiene con todo el mundo.

¿Qué significa en tu día? Esta palabra griega suele utilizarse como recordatorio o invitación para celebrar las amistades especiales, duraderas y afines. Utiliza esta palabra para recordarle a tus amigos cuánto los quieres y aprecias.