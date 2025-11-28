La RAE aclaró el uso correcto del plural de una palabra muy usada

Aunque la ortografía del español parece en principio sencillo, existen ciertas letras y palabras que suelen ser motivo de confusión para muchos hablantes. Por eso, conocer cuándo y cómo emplearlas es fundamental para evitar errores frecuentes que afectan la claridad y precisión en la comunicación escrita.
Según la RAE, una de las dudas más comunes en español se da con los plurales de palabras compuestas, especialmente cuando provienen de raíces latinas o combinaciones poco frecuentes.
La palabra que muchos usan en plural de forma incorrecta, según la RAE
Una duda muy común es cómo se pluraliza “mapamundi”. Aunque muchas personas utilizan expresiones como “mapas mundi” o incluso “mapamundies”, lo cierto es que, según la Real Academia Española, el plural correcto de esta palabra es “mapamundis”.
La palabra “mapamundi” es un sustantivo compuesto por “mapa” y “mundi” (del latín mundus, que significa “mundo”). En este caso, al ser una palabra compuesta que funciona como una unidad, se pluraliza únicamente al final, como lo indica la norma para este tipo de sustantivos. Es decir:
- Incorrecto: mapas mundi
- Incorrecto: mapamundies
Evita este error común: la palabra se escribe con “-is” al final en plural. Muchas personas asumen que, al estar formada por dos palabras, se debe pluralizar solo “mapa”, pero esta lógica no se aplica aquí. Al tratarse de una unidad léxica, no debe separarse ni adaptarse como si fueran dos sustantivos independientes.
¿Qué es la RAE y por qué es importante seguir sus recomendaciones?
La Real Academia Española (RAE) es la institución que vela por la unidad y buen uso del idioma español desde 1713. Publica normas, diccionarios y guías que ayudan a resolver dudas frecuentes como esta.
Consultar a la RAE no solo ayuda a mejorar la ortografía y gramática, sino que también fortalece la comunicación efectiva y profesional en todos los ámbitos. Seguir sus criterios garantiza una comunicación más clara, profesional y coherente en todos los ámbitos.