El desafío matemático (6 x 6 - 35) + (3 x 11) es una forma de que tu cabeza funcione mejor. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Pero un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden necesario para realizar las operaciones. Además, son muy útiles para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (6 x 6 - 35) + (3 x 11)?
Desafío matemático para tu cerebro y tu rapidez mental. Si se aplica la ley PEMDAS se llega al resultado correcto
No son demasiadas las personas que no pueden resolver este desafío matemático. Incluso existen muchos que, aun con estudios superiores o universitarios, no logran solucionar el ejercicio de manera correcta.
Cada desafío matemático remarca la importancia de aplicar la jerarquía correspondiente para llegar al resultado correcto en la resolución de cálculos combinados. Incluso es posible resolverlo en 10 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se denomina PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y comprende los siguientes pasos.
- Paso 1: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- Paso 2: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- Paso 3: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- Paso 4: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
Si no se respeta este orden se llega a un resultado equívoco, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (6 x 6 - 35) + (3 x 11)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: hay que resolver las operaciones dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas.
a) (6 x 6 - 35) + (3 x 11)
b) (36 - 35) + (3 x 11)
Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.
c) 1 + 33
d) Resultado final: 34
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Obtener el resultado correcto en este desafío matemático favorece el mejor funcionamiento del cerebro y acelera nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.
Obtener la solución de este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.